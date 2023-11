Choć od ostatnich meczów "Biało-Czerwonych" minęło już sporo czasu, Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk wciąż robią furorę na boiskach. Nasi rodacy wrócili do Włoch i pokazali się z bardzo dobrej strony w finałowym spotkaniu o Superpuchar kraju. Sir Safety Perugia pokonała Cucine Lube Civitanova 3:2 , a swój udział w końcowym wyniku mieli podopieczni Nikoli Grbicia .

Dla Semeniuka było to drugie trofeum wywalczone w barwach włoskiego klubu. Z pewnością to osiągnięcie wzmocni jego pewność siebie po ostatnim sezonie. Wówczas pojawiły się głosy w mediach, że siatkarz miał kłopoty z zaadoptowaniem się do nowego środowiska. Później w kadrze musiał zaakceptować decyzję Serba , który nie zawsze stawiał na niego w decydujących meczach.