Kadrowicz Grbicia nie mógł powstrzymać łez, czas na zmiany. "Przeżyłem wielkie chwile"

Ostatnie spotkanie sezonu oznacza także pożegnania. Według nieoficjalnych doniesień w klubie nie zobaczymy już Jakuba Popiwczaka , wychowanka Jastrzębskiego. Podstawowy libero nie mógł powstrzymać łez z powodu zmian klubowych barw . Jak przyznał w rozmowie ze "Strefą Siatkówki" długo przygotowywał się do tego momentu.

- Chciałbym powiedzieć coś mądrego, coś chwytającego za serce, żeby ktoś oglądając to coś wyniósł, a jedyne co mi przychodzi to po prostu łzy z oczu, bo przygotowywałem się na ten moment od jakiegoś czasu - rozpoczął.