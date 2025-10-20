Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kadrowicz Grbicia na parkiecie, absolutny rekord PlusLigi. O tym meczu do dzisiaj jest głośno

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Startuje nowy sezon PlusLigi. Już dziś czeka nas spotkanie, w którym Energa Trefl Gdańsk zagra z Barkom Każany Lwów. Z okazji rozpoczęcia nowej kampanii przypominamy absolutny rekord PlusLigi, jeśli chodzi o najdłużej rozgrywanego seta. Wynik ten został wykręcony 28 lutego 2020 roku w spotkaniu Ślepsk Suwałki - Czarni Radom. Jeden z kadrowiczów Nikoli Grbicia na IO w Paryżu, Bartłomiej Bołądź, doskonale pamięta to spotkanie.

Bartłomiej Bołądź w sezonie PlusLigi 2019/2020
Bartłomiej Bołądź w sezonie PlusLigi 2019/2020Tomasz Kudala/REPORTEREast News

Już dziś rusza nowy sezon PlusLigi. Mistrzostwa z poprzedniej kampanii bronić będzie Bogdanka LUK Lublin, w Wilfredo Leonem na czele. Przed nami pierwsze starcie, które zainauguruje sezon 2025/2026. Energa Trefl Gdańsk zagra na własnej hali z Barkom Każany Lwów. Spotkanie rozpocznie się dziś o godzinie 17:30.

Rozgrywki w ramach polskiej najwyższej klasy rozgrywkowej w siatkówce wracają po imponującym sukcesie reprezentacji Nikoli Grbicia na mistrzostwach świata na Filipinach. Tam biało-czerwoni zdobyli brązowy medal, uzupełniając kolekcję mundialowych krążków właśnie o to brakujące trzecie miejsce.

Zobacz również:

Wilfredo Leon
Ekstraklasa Mężczyzn

Poruszenie przed startem PlusLigi. A jednak "porażka" Leona, to znów się stało

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    To do dziś niepobity rekord PlusLigi. 44:42 i set trwający prawie godzinę

    Z okazji rozpoczynającego się dziś sezonu PlusLigi, przypomnijmy mecz, który zapisał się w historii rozgrywek. Miał on miejsce 28 lutego 2020 roku, a więc na krótko przed lockdownem z powodu pandemii COVID-19. Ślepsk Malow Suwałki podejmował u siebie Cerrad Enea Czarnych Radom.

    W składzie gospodarzy znalazł się Bartłomiej Bołądź, a więc zawodnik, który znalazł się chociażby w składzie reprezentacji Polski na zeszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Siatkarz pełnił funkcję zmiennika, na wypadek kontuzji któregoś z podstawowych graczy. Swojej szansy od Nikoli Grbicia doczekał się.

    Pierwszego seta wygrali Czarni Radom 25:23. Przebieg spotkania był bardzo wyrównany. Jednak to, co stało się w drugiej partii, przeszło do historii. Na zdobyciu 25. punktu przez którąś z ekip się nie skończyło. Zaczęła się gra na przewagi.

    Przez długi czas żadna z ekip nie mogła objąć dwupunktowego prowadzenia, które przechyliłoby szalę na czyjąś korzyść. Co chwilę nadarzające się okazje marnowali siatkarze albo z Suwałk, albo z Radomia. W końcu, po 59 minutach Czarni Radom uzyskali wymaganą przewagę i wygrali drugiego seta... 44:42. To najdłuższy set w historii PlusLigi, a także rekordowo wysoki wynik partii.

    W trzecim secie zawodnicy Ślepska złapali kontakt. W setach zrobiło się 2:1 dla Czarnych Radom. Jednak w czwartej partii goście dopięli swego i wygrali cały mecz 3:1. Najlepszym zawodnikiem spotkania został okrzyknięty ówczesny zawodnik Czarnych Radom Karol Butryn, a więc inny reprezentant Polski. Po stronie gospodarzy błysnął za to Bartłomiej Bołądź.

    Jako ciekawostkę można podać, jaki jest światowy rekord, jeśli chodzi o liczbę zdobytych punktów w jednym secie. 26 listopada 2013 roku, w spotkaniu ligi koreańskiej między KAL Jumbos a Rush&Cash bardzo zacięta była trzecia odsłona pojedynku. Pierwszy zespół wygrał 56:54, co oznacza, że w jednym secie obie ekipy zdobyły aż 110 punktów. Trwał on jednak krócej, niż opisany wyżej mecz Ślepska z Czarnymi, bo "tylko" 55 minut.

    Zobacz również:

    Bartosz Kurek i Tomasz Fornal opuścili PlusLigę
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Koniec Fornala i Kurka. To oni ich zastąpią. Prezes PZPS wskazał dwa nazwiska

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński
    Top 10 akcji Ślepska Malow Suwałki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Intensywna akcja podczas meczu siatkówki, zawodnik drużyny w zielono-białym stroju wykonuje atak, próbując przebić piłkę ponad blokującymi graczami drużyny w niebieskich strojach, widownia kibiców obserwuje wydarzenie z trybun.
    Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki w sezonie 2019/2020Artur Szczepanski/REPORTEREast News
    Grupa siatkarzy podczas meczu, zawodnicy ubrani w stroje sportowe, w tle trybuny z kibicami i kolorowe krzesła, atmosfera skupienia i współpracy na boisku
    Czarni Radom w sezonie 2019/2020DziurmanEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja