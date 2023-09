Kadra walczy o igrzyska. Reprezentantka Polski wyjawia dwa atuty

Agnieszka Korneluk: Grałyśmy już z nimi na mistrzostwach Europy i wtedy były dla nas dużą niewiadomą. Słabo się znamy, bo w ostatnich latach nie grałyśmy z nimi często. Słowenki nie występują w Lidze Narodów. Dopiero w sierpniu poznałyśmy ich mocne strony. W piątek przed meczem miałyśmy odprawę. Myślę, że ich trener będzie chciał zaskoczyć. W meczu na mistrzostwach Europy w pierwszej szóstce wyszła atakująca, która do tej pory zaczynała jako rezerwowa. Musimy być gotowe na wszystko. Wiemy, że mają młode, perspektywiczne przyjmujące, które są w stanie zaskoczyć w każdym meczu. Liczy się każdy punkt, każdy wygrany set i każdy mecz. Dla nas podwójnie, bo oprócz turnieju kwalifikacyjnego musimy pilnować rankingu FIVB. To dla nas druga droga, by awansować na igrzyska.

- Jako reprezentantka Polski, z Łodzią mam bardzo dobre wspomnienia. Dla mnie to też ważne miejsce, bo grałam w Atlas Arenie także jako zawodniczka Grot Budowlanych. Przyjemnie się tu wraca. Polscy kibice także w Łodzi pokazują, że są najlepsi na świecie. Chcemy się im odwdzięczyć za to, że trzymają za nas kciuki. Dla przeciwników to specyficzny obiekt, szczególnie oświetlenie może być dla nich problemem, ale my doskonale znamy halę. Tutaj w mistrzostwach świata udowodniłyśmy, że nie tylko jesteśmy w stanie walczyć z najlepszymi, ale też ich pokonywać.

Agnieszka Korneluk: Amerykanki będą szukały rewanżu

- Jesteśmy doświadczone, ale nie to jest siłą naszego zespołu. Budujemy drużynę na tym, że każda z nas jest tu potrzebna, każda wnosi coś ważnego. Po prostu się uzupełniamy. Po meczach w Lidze Narodów podkreślałam, że jesteśmy zespołem, który potrzebuje każdego elementu, by wznosić się na wyżyny. I nie chodzi tylko o wyjściową szóstkę. Równie ważne są dziewczyny w kwadracie. Trener daje nam to odczuć i to jest naszą siłą. Mamy świetną atakującą, ale linia przyjęcia również jest dla nas istotna. Powtórzę jeszcze raz. Każda z nas jest równie ważna. Dzięki dobremu przyjęciu możemy grać odważniej środkiem, co udowodniłyśmy podczas Ligi Narodów. Prawda jest tak, że do wygrywania z najlepszymi niezbędne jest to, by każde ogniwo w zespole zagrało na najwyższym poziomie.