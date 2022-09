Już w ten weekend Bogdanka Volley Cup

- Z wielką satysfakcją muszę przyznać, że wszystko wskazuje na to, iż będzie to jeden z najważniejszych turniejów okresu przygotowawczego przed rozpoczęciem sezonu ligowego w Europie. Będziemy też kilka dni po zakończeniu mistrzostw świata. Głęboko wierzę, że spotkamy się wtedy w doskonałych humorach - mówi mistrz olimpijski i mistrz świata oraz patron turnieju Tomasz Wójtowicz.

- Jestem z pokolenia, które miało zaszczyt oglądać na żywo występy pana Tomasza i musze przyznać, że był to wyjątkowy siatkarza, legenda - mówi Dariusz Daszkiewicz, trener LUK Lublin, gospodarzy turnieju. - Dla mnie to oczywiście doskonała okazja do rozegrania ważnych meczów w trakcie przygotowań do startu PusLigi, ale także wielkie wydarzenie dla Lublina i regionu. Przyjeżdżają do nas zagraniczne drużyny, z wieloma gwiazdami w składach, szykują się fantastyczne widowiska - dodaje trener.