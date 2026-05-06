Już nikt nie powtórzy tego, co zrobił polski siatkarz. Jedno kliknięcie

Wojciech Kulak

Piotr Nowakowski to chodząca legenda polskiej siatkówki. Doświadczony środkowy z kadrą zdobył aż dwa złote medale mistrzostw świata. I pomimo 38 lat na karku wciąż stać go na regularne granie w PlusLidze. Niedawno gwiazdor podpisał kolejny kontrakt z Energa Treflem Gdańsk. Na trybunach często wspiera go żona, Aleksandra. Początki ich związku są bardzo ciekawe. Oboje zrobili wtedy coś, co dziś jest nie do powtórzenia.

Piotr Nowakowski w stroju kadry Polski z numerem 1, klaszcze na boisku
Piotr Nowakowski swoją żonę poznał na nieistniejącej już "Naszej Klasie"DeFodi Images / Contributor / instagram.com/pit_nowakowskiGetty Images

Mało pozostało czynnych zawodników, którzy dwukrotnie stawali na najwyższym stopniu podium globalnego czempionatu z reprezentacją Polski. W 2014 oraz 2018 tego historycznego wyczynu dokonał między innymi Piotr Nowakowski. Środkowy już od kilku lat nie pokazuje się w narodowych barwach, lecz wciąż jest cenionym zawodnikiem w PlusLidze. Najlepszy na to dowód? Nowa umowa w Energa Treflu Gdańsk. Komunikat klubu z Trójmiasta pojawił się całkiem niedawno.

"Decyzja o przedłużeniu kontraktu nie była trudna. To wszystko dzięki ludziom, którzy mnie wspierają i motywują. Przez to czuję się tutaj jak w domu. (…) Naszą drużynę wyróżnia lwi charakter, który widać na boisku. Za to kocham ten zespół" - mówił gwiazdor na stronie klubowej. "Bardzo mnie to cieszy. Piotr wnosi do zespołu spokój, charyzmę i doświadczenie, które są bardzo potrzebne" - przyznał z kolei prezes Dariusz Gadomski.

Pozostanie w Gdańsku ucieszy zapewne żonę środkowego, Aleksandrę. Trójmiasto to gwarancja idealnych wręcz warunków do życia. Wcześniej para mieszkała w Warszawie. Ślub miał natomiast miejsce za czasów gry Piotra Nowakowskiego w Asseco Resovii Rzeszów. Jak poznało się jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w środowisku? Z pomocą pospieszył nieistniejący już portal "Nasza Klasa". Pewnego razu kobieta postanowiła odwiedzić profil sportowca, a ten otrzymał powiadomienie.

"Ten portal miał taką funkcję, że widać było, kto wchodzi na Twój profil. Zobaczyłem, że odwiedziła mnie ładna dziewczyna z Gdańska, to wysłałem jej uśmiechniętą emotkę i zapytałem "co tam podglądaczko?". Dobrze, że to było na naszej klasie, bo gdyby podglądała mnie na Facebooku, to byśmy się nie odnaleźli w tym szerokim świecie (śmiech)" - mówił na łamach "prestiztrojmiasto.pl" obecny gracz gdańskiego zespołu.

Swoje trzy grosze we wspomnianym wywiadzie dorzuciła także Aleksandra. "Pisaliśmy do siebie, z czasem coraz bardziej intensywnie, do tego stopnia, że na rozmowach internetowych na naszej klasie i na równie archaicznym gadu-gadu zarywaliśmy noce. Często było tak, że o 3 nad ranem mama pukała do pokoju i goniła mnie do łóżka, bo rano trzeba było wstać. Ja na uczelnię, Piotr na trening" - wyznała.

To wyjątkowa historia, ponieważ ze względu na wyłączenie portalu, nikt jej już nie powtórzy.

