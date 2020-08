To wydarzenie to z pewnością wielka gratka dla siatkarskich kibiców! Jubileuszowy Turniej PGE Skry zostanie rozegrany w hali Energia w Bełchatowie w dniach 21-22 sierpnia. Co ważne, z udziałem kibiców i w doborowej obsadzie, bo oprócz gospodarzy wystąpią: Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle! Sprawdź terminarz i plan transmisji turnieju siatkarskiego w Bełchatowie. Mecze pokaże Polsat Sport.

W 2020 roku bełchatowski klub obchodzi 90-lecie istnienia. Z tej okazji w hali Energia zostanie rozegrany Jubileuszowy Turniej PGE Skry. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Bełchatowski turniej jest dla uczestniczących w nim drużyn z PlusLigi jednym z elementów przygotowań do sezonu ligowego, którego start zaplanowano na 12 września.

W pierwszym piątkowym półfinale PGE Skra zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. Będzie to dla gospodarzy okazja do rewanżu za niedawny finał PreZero Grand Prix PLS. Na plaży w Gdańsku jastrzębianie pokonali PGE Skrę 2:0. Później bełchatowianie, już w hali, rozegrali dwa sparingi z Vervą Warszawa Orlen Paliwa. Oba mecze zakończyły się porażką Skry 1:3 i 0:4. Jastrzębski Węgiel, po remisie z ZAKSĄ, wygrał ze Stalą Nysa 3:1 w meczu towarzyskim połączonym z prezentacją drużyny.

W drugiej grze o finał "Jurajscy Rycerze" zagrają z ZAKS-ą. Siatkarze Aluronu CMC mają za sobą dwa sparingi z ekipą GKS Katowice, oba zwycięskie - 4:0 i 2:1. Kędzierzynianie w meczach kontrolnych ograli 3:1 GKS Katowice i zremisowali 2:2 z Jastrzębskim Węglem.

W sobotę przegrani będą rywalizowali o trzecie miejsce, a zwycięzcy półfinałów wystąpią w wielkim finale. Impreza zostanie rozegrana z udziałem kibiców. Na 18 sierpnia zaplanowano rozpoczęcie przedsprzedaży biletów. Jedyną opcją zakupu wejściówek będzie sprzedaż online na stronie bilety.skra.pl.

