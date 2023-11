Joanna Wołosz przekazała kapitalne wieści. A później wypaliła: Pomidor

Wołosz do kadry wróciła na mistrzostwa Europy, zagrała także w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Gdy wydawało się, że rozgrywająca będzie z meczu na mecz szlifowała formę, po raz kolejny odniosła kontuzję. Tym razem siatkarka Imoco Conegliano doznała zapalenia rozcięgna podeszwowego, przez co nie mogła trenować z drużyną.