Rozgrywająca reprezentacji Polski Joanna Wołosz nadal będzie bronić barw Imoco Volley Conegliano. 29-letnia siatkarka przedłużyła o rok kontrakt z mistrzem Italii.

Wołosz jest zawodniczką Imoco Volley od dwóch lat i pełni zaszczytną funkcję kapitana. Z tym klubem Polka dwukrotnie wywalczyła mistrzostwo Włoch i dwa razy stała na podium Ligi Mistrzyń.



"Cieszę się, że w przyszłym sezonie znów będę kapitanem zespołu. To dla mnie zaszczyt i duma, że jestem częścią tej drużyny i reprezentuję tak silny i dobrze zorganizowany klub jak Imoco Volley" - powiedziała Wołosz cytowana na oficjalnej stronie.



"Dwa lata temu przybyłam do Conegliano i od pierwszego dnia poczułam się jak w domu. Imoco Volley to idealne miejsce dla siatkarek zarówno na boisku, jak i poza nim. Tego lata będę z moją drużyną narodową, ale nie mogę się już doczekać, żeby wrócić do klubu i poczuć emocje związane z grą dla naszych wspaniałych kibiców, którym chcemy dać wielką satysfakcję" - dodała polska rozgrywająca.

Celem Imoco Volley będzie obrona mistrzostwa Włoch oraz triumf w Lidze Mistrzyń. W tym celu klub dokonał solidnych wzmocnień. Umowy z Imoco podpisały Chiaka Ogbogu, która jeszcze niedawno grała w Chemiku Police oraz reprezentantki Włoch Paola Egonu i Indre Sorokaite.



Kontrakty z mistrzem Włoch przedłużyły Miriam Sylla i Monica De Gennaro.