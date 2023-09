Joanna Wołosz mocno po triumfie: Wracam do Włoch, gdzie nie muszę nic udowadniać

- Przeogromna radość, nie do opisania. Spełniłam jedno ze swoich marzeń, by chociaż raz pojechać na igrzyska - mówiła polska kapitan i rozgrywająca Joanna Wołosz po awansie polskich siatkarek na antenie Polsatu, po czym dodała: - I jeśli jeszcze mogę, to powiem, że ja i członkowie sztabu spotkali się w ostatnicg dwóch miesiącach z tak wielką falą krytyki. Uważam, że na nią nie zasłużyła.