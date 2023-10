Joanna Wołosz była mieszana z błotem. Teraz mówi, co działo się po aferze

Swoją cegiełkę do wyniku dołożyła między innymi Joanna Wołosz, która, choć cieszy się dużą popularnością, musiała ostatnio mierzyć się z falą negatywnych komentarzy na swój temat. Zawodniczka w pewnym momencie nie wytrzymała i w mocnych słowach skomentowała to, co działo się w sieci.