Bułgarzy, którzy od lat zmagają się z potężnym kryzysem, szansy nie wykorzystali. W Chinach wygrali cztery spotkania: z Chinami, Holandią, Meksykiem oraz Belgią, ale musieli uznać wyższość Argentyńczyków, Kanadyjczyków oraz Polaków, którzy ograli ich w trzech setach . Ostatecznie zajęli dopiero piąte miejsce w grupie C i nie zdołali uzyskać biletów do Paryża. Te wywalczyli "Biało-Czerwoni" i Kanadyjczycy.

Bułgarom nie był w stanie pomóc nawet dobrze dysponowany Cwetan Sokołow, który wywalczył w sumie 108 punktów, czyli więcej niż chociażby najskuteczniejszy w polskiej ekipie Łukasz Kaczmarek (80 "oczek"). I chociaż Sokołow ma niespełna 34 lata i wciąż gra na wysokim poziomie, podjął dość zaskakującą decyzję o zakończeniu kariery reprezentacyjnej . Atakujący poinformował o tym po powrocie z Xi'an. "To był mój ostatni turniej z reprezentacją narodową" - przekazał na lotnisku w Sofii.

Cwetan Sokołow żegna się z reprezentacją Bułgarii. "Zawsze chcę dawać z siebie 100 proc."

"Zawsze chcę dawać z siebie 100 proc., grając dla drużyny, ale moje ciało nie jest już w stanie wytrzymać takiego obciążenia. Wszyscy staraliśmy się zakwalifikować do igrzysk olimpijskich. Niestety, niewiele nam brakowało do osiągnięcia tego celu. Każdy chce pojechać na igrzyska olimpijskie, a to marzenie jest ostatnią rzeczą, która umiera" - podkreślił.