Skra rozstaje się z najdroższym trenerem

Cretu objął Skrę przed sezonem 2024/2025 i miał za zadanie odbudować pozycję klubu po latach posuchy. Bełchatowianie zajęli w nim siódme miejsce, co uznano za realizację planu minimum - awansu do fazy play-off. Zespół Cretu był blisko sprawienia niespodzianki, ale ostatecznie nie zdołał włączyć się do walki o medale. Rumuński szkoleniowiec miał być najlepiej opłacanym trenerem w Plus Lidze. Nieoficjalnie mówiło się o 200 tys. euro za sezon, a umowę podpisał na dwa lata.