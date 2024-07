Jest następca gwiazdy kadry Nikoli Grbicia. Plotki się potwierdziły

Asseco Resovia ogłasza transfer kolejnego zawodnika. Tym razem mowa o środkowym. Może on zostać następcą Jakuba Kochanowskiego, który tego lata zdecydował się na przenosiny do Warszawy. Potwierdziły się medialne doniesienia - nowym zawodnikiem rzeszowskiego klub został Cezary Sapiński, który ostatni sezon spędził w Indykpolu AZS Olsztyn. To będzie szósty sezon środkowego w PlusLidze.