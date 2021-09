- Jestem zainteresowany objęciem funkcji trenera żeńskiej kadry siatkarek. Praca z kobiecą reprezentacją byłaby dla mnie fajnym wyzwaniem. Drużyna ma duży potencjał. Potrafi grać dobrze, co pokazały między innymi poprzednie mistrzostwa Europy, w których doszła do półfinału - przyznał Antiga w rozmowie z TVP Sport.



Francuski szkoleniowiec to były trener... męskiej kadry, z którą w 2014 roku zdobył mistrzostwo świata. I niestety, podobnie jak Vital Heynen, na igrzyskach w Rio de Janeiro nie potrafił awansować do półfinału i jego kontrakt nie został przedłużony. Potem prowadził jeszcze reprezentację Kanady, był trenerem Onico Warszawa w PlusLidze, a ostatnio pracował w KS Developres Rzeszów w Tauron Lidze.



I właśnie praca z drużyną z Rzeszowa może być jego atutem. W przeciwieństwie do Heynena ma już doświadczenie w trenowaniu kobiet, od 2019 roku jest bowiem w Developresie i zna specyfikę żeńskiej siatkówki. Z całą pewnością Antiga jest poważnym kandydatem do zastąpienia Nawrockiego, choć nie jest jasne, co w takim wypadku z pracą Francuza w klubie.



Stephane Antiga w latach 2014 - 2016 był selekcjonerem reprezentacji Polski

