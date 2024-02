Jest finał, to był nokaut. Polscy siatkarze przed historyczną szansą

Asseco Resovia do półfinału Pucharu CEV trafiła po fazie grupowej Ligi Mistrzów, w której zajęła trzecie miejsce. W drodze do czołowej czwórki pokonała Aluron CMC Wartę Zawiercie. W pierwszym meczu z przeciwnikiem z Turcji wygrała 3:1 i przepustkę do finału gwarantowały jej już dwa wygrane sety. Plan udało się zrealizować bardzo szybko. Teraz stanie przed historyczną szansą - Pucharu CEV nie zdobył jeszcze żaden polski klub.

