Polskie siatkarki w ostatnich latach są coraz bardziej cenione za granicą. Do grającej od lat w lidze włoskiej Joanny Wołosz czy Malwiny Smarzek, która pokazała się z dobrej strony w kilku ligach, dołączyło w ostatnich sezonach kilka młodszych zawodniczek. W tym roku z pomocy reprezentantek Polski obficie skorzystają przede wszystkim kluby tureckie - w tamtejszej lidze zagra aż pięć zawodniczek z kadry, którą Stefano Lavarini zabrał na ostatnie mistrzostwa świata w Tajlandii.

Ale polskich zawodniczek nie zabraknie również w nieco bardziej egzotycznych krajach. W lidze japońskiej zagra Olivia Różański, która podpisała kontrakt z Gunma Green Wings. W tym samym klubie w poprzednim sezonie występowała Natalia Lijewska. W najbliższych rozgrywkach 24-letnia przyjmująca będzie występować nieco bliżej Polski, ale za to w lidze, w której w ostatnich latach grało niewiele "Biało-Czerwonych".

Córka polskiego wicemistrza świata nie wraca do Polski. Natalia Lijewska wybrała nietypowy kierunek

Lijewska podpisała bowiem właśnie kontrakt w Azerbejdżanie. Jej nowym pracodawcą został Murov Az Terminal, czyli piąty zespół poprzedniego sezonu. Murov szuka wzmocnień wśród zagranicznych siatkarek, bo wcześniej zakontraktował już zawodniczki z USA, Ukrainy i Chorwacji.

Polska przyjmująca kontynuuje swoją karierę za granicą, znów stawiając na nietypowy kierunek. Po występach w lidze japońskiej zakotwiczyła bowiem w Wietnamie, gdzie kończyła poprzedni sezon w klubie TV Binh Dien Long An. W Polsce występowała m.in. w PGE Budowlanych Łódź oraz UNI Opole, ma też za sobą przygodę w lidze tureckiej.

Prywatnie siatkarka jest córką Marcina Lijewskiego, czyli jednego z najlepszych polskich piłkarzy ręcznych XXI wieku. Rozgrywający był jednym z filarów drużyny prowadzonej przez Bogdana Wentę, która w 2007 r. zdobyła srebrny, a dwa lata później brązowy medal mistrzostw świata. Po zakończeniu kariery zajął się trenowaniem szczypiornistów, w 2023 r. został selekconerem reprezentacji Polski. Ten rozdział jego kariery zakończył się w lutym 2025 r.

Co ciekawe, Lijewska w najbliższym sezonie nie będzie jedyną polską siatkarką w Azerbejdżanie. Już w maju z tamtejszym DH Volley Baku porozumiała się rozgrywająca Natalia Gajewska. Czasy świetności azerska siatkówka klubowa przeżywała w latach 2010-2014, gdy Rabita Baku trzy razy stawała na podium Ligi Mistrzyń. Wówczas w tym klubie występowały m.in. Katarzyna Skorupa i Katarzyna Skowrońska.

