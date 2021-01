Jerzy Mielewski nominowany do Telekamery. Zwycięży trzeci raz z rzędu?

Komentator Polsatu Sport Jerzy Mielewski bierze udział w wyścigu po trzecią Telekamerę "Tele Tygodnia" dla komentatora sportowego roku. W poprzednich dwóch edycjach wygrywał to trofeum, zdobywając 38 i 39 procent głosów. Jeżeli czytelnicy magazynu jeszcze raz zdecydują, że ta nagroda należy się właśnie jemu, komentator Polsatu Sport otrzyma Złotą Telekamerę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Jerzy Mielewski: ZAKSA jest pazerna na zwycięstwo! Wideo INTERIA.TV

W tym roku Jerzy Mielewski po raz kolejny został nominowany do Telekamery w kategorii komentator sportowy. Pozostali nominowani to: Sylwia Dekiert, Sebastian Mila, Sebastian Szczęsny i Andrzej Twarowski.

Reklama

W ubiegłorocznej edycji komentator Polsatu Sport zdobył 38 procent głosów. Na drugim miejscu znalazł się Rafał Patyra (31 procent), a na trzecim Jacek Laskowski, który otrzymał 13 procent głosów. Rok wcześniej Jerzy Mielewski otrzymał 39 procent głosów, wyprzedzając na podium Rafała Patyrę i Jacka Laskowskiego.

- Tradycyjnie dziękuję kolegom i koleżankom z Polsatu Sport z szefem Marianem Kmitą na czele. Polsat Sport obchodzi w tym roku okrągły jubileusz dwudziestolecia. To wspaniały rok dla nas wszystkich. Ta nagroda należy do was. Dziękuję widzom i kibicom, także tym kochanym "szaleńcom" z "Prawdy Siatki", bo myślę, że to właśnie oni oddawali na mnie swoje głosy. Dziękuję też Telewizji Polsat, że mogę realizować się również w projektach, które nie zawsze są związane stricte ze sportem. To dla mnie wielka rzecz, motywacja i szansa na rozwój. Dziękuję też rodzinie, a zwłaszcza mojej kochanej żonie Patrycji. Za sukcesem mężczyzny zawsze stoi kobieta - powiedział w zeszłym roku Jerzy Mielewski tuż po odebraniu nagrody.

Z kolejnej nagrody Jerzego Mielewskiego niezwykle dumny był dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat Marian Kmita.

- Tylko życzyć sobie takich sukcesów naszych latorośli. Dwadzieścia lat ciężkiej pracy za nami. I tak, jak pan Jurek powiedział: to zawsze jest nagroda zespołowa. Kiedy jako zespół dostawaliśmy Telekamery, to zawsze mówiłem, że to nie jest ani moja nagroda, ani pana Jurka, ani Karoliny Szostak, ani Mateusza Borka, ale nas wszystkich - podkreślił.

Zamiłowanie do sportu Jerzy Mielewski odziedziczył po ojcu, który przez wiele lat był sędzią piłkarskim. Jego przygoda z siatkówką rozpoczęła się w szkole podstawowej. W liceum grał w barwach klubu MDK Warszawa. Swojej ukochanej dyscyplinie pozostał wierny do chwili obecnej. Od 2002 roku spełnia się w roli komentatora i prezentera Polsatu Sport. Pojawia się również przy okazji gal sportów walki, gdzie pełni rolę reportera lub prowadzącego studio.

Razem z Marcinem Lepą prowadzi kanał "Prawda Siatki" na platformie YouTube. Pracował też przy show "Ninja Warrior Polska".

Głosować można do 11 lutego 2021 roku, wybierając jeden z dwóch dostępnych kanałów głosowania: wysyłając SMS, albo oddając głos przez stronę internetową www.telekamery.pl .

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!



Sprawdź!

Zdjęcie Jerzy Mielewski / Artur Zawadzki / East News

MB