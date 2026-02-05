Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jego matka jest Polką, u Grbicia i tak nie zagra. Cios dla kadry, fakty są nieubłagane

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Matka Wassima Ben Tary jest Polką, a sam siatkarz od lat stara się o to, by móc występować jako Polak. Niestety, starania atakującego nie przynoszą efektu i wiele wskazuje na to, że tego zawodnika nigdy nie obejrzymy w biało-czerwonej kadrze. A to o tyle wielka strata, że 29-latek jest jednym z najlepszych siatkarzy grających na swojej pozycji, w trwającym sezonie notuje lepsze liczby niż Bartosz Kurek i pozostali atakujący kadry Nikoli Grbicia.

Siatkarz w czarnym stroju z wyraźną ekspresją radości lub triumfu na twarzy, ściśnięte pięści, wokół niego inni zawodnicy na tle boiska siatkarskiego z siatką i widownią.
Wassim Ben Tara rozgrywa kapitalny sezon w klubie z Perugii SIPAUSANewspix.pl

Historia Wassima Ben Tary wraca w mediach jak boomerang, mówimy bowiem o zawodniku światowej klasy, który ze względów proceduralnych nie może występować jako Polak. Siatkarz urodził się w Tunezji, ale jego matką jest Polka, więc chociaż występował w reprezentacji swojego kraju, Ben Tara postanowił zakończyć ten rozdział kariery i rozpocząć starania o prawo gry pod egidą polskiej federacji.

W ten sposób siatkarz mógłby np. występować w PlusLidze jako Polak, a nie jako obcokrajowiec i obchodzić nałożone na kluby limity, otworem stanęłyby przed nim także drzwi do reprezentacji kraju. Niestety, wiele wskazuje na to, że 29-latka w kadrze Nikoli Grbicia nie zobaczymy.

"Jeżeli chodzi o Wassima, jest problem jego federacji oryginalnej, czyli tunezyjskiej. Co więcej, federacja afrykańska też nie wyraża zgody. Wiem, że są prowadzone teraz rozmowy, wiem, że sprawa trafiła teraz do sądu przy MKOI-u. Czekamy na rozwiązanie i jesteśmy za tym, aby przede wszystkim to zawodnik decydował o tym, gdzie chce grać, a nie ludzie przy stolikach" - mówił w kwietniu 2025 roku prezes PZPS Sebastian Świderski.

Zobacz również:

Leana Grozer jest córką wybitnego reprezentanta Niemiec, Georga Grozera
Siatkówka

Córka reprezentanta Niemiec i Polki ujawnia prawdę. Tak czuje się w Polsce

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Pod koniec ubiegłego roku sam Ben Tara przyznał, że w jego sprawie nic nie ruszyło, wciąż czeka na ewentualną zmianę decyzji federacji tunezyjskiej. Problem w tym, że wraz z końcem lutego w życie wejdą nowe przepisy Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB), w świetle których zawodnik, który w przeszłości grał dla reprezentacji kraju swojego pochodzenia (a Ben Tara urodził się w Tunezji), nie będzie mógł występować w innej kadrze. To sprawia, że szanse 29-latka na grę jako Polak maleją z dnia na dzień.

    Wassim Ben Tara najlepszym atakującym na świecie? Błyszczy na tle Polaków

    Prawdopodobnie nie przekonamy się więc, jak Ben Tara radziłby sobie w reprezentacji Polski. Patrząc jednak na ostatnie miesiące w jego wykonaniu można śmiało postawić tezę, że mógłby stać się ważnym punktem drużyny Nikoli Grbicia. A być może nawet zawodnikiem wyjściowej szóstki.

    Siatkarski ekspert Jakub Balcerzak pod koniec stycznia zadał wymowne pytanie retoryczne w serwisie X. "Czy Wassim Ben Tara to obecnie najlepszy atakujący na świecie?" - zapytał. A po chwili sam niejako odpowiedział. "Nieprawdopodobny sezon notuje atakujący drużyny prowadzonej przez Angelo Lorenzettiego. Tak prawdę mówiąc, nie pamiętam nawet jednego słabego spotkania w trwającym sezonie ligowym na koncie 29-latka" - podkreślił.

    Faktem jest, że Tunezyjczyk, który na co dzień gra w Sir Safety Perugia, współpracuje z Simonem Giannellim, który uznawany jest za jednego z najlepszych rozgrywających na świecie. Gra u boku takiego zawodnika to jedno, wykorzystywanie świetnych wystaw to drugie, a Ben Tara robi to fantastycznie.

    Zobacz również:

    ŁKS Commercecon Łódź kończy Ligę Mistrzyń z tylko jednym wygranym setem. Na zdjęciu z lewej Mariana Brambilla, obok Sonia Stefanik
    Liga Mistrzyń

    Polskie siatkarki wypadły najgorzej w całej Europie. Bolesne zderzenie z Ligą Mistrzyń

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      29-latek w 19 meczach ligowych zdobył 293 punkty, to daje mu średnią 4,25 pkt na set. Jak na tym tle wypadają potencjalni konkurenci Ben Tary, gdyby ten mógł występować w polskiej kadrze? Nikola Grbić na najważniejsze turnieje ubiegłego sezonu zabierał Kewina Sasaka - atakujący Bogdanki LUK Lublin w kampanii 2025/2026 wystąpił w 15 meczach, zdobył 172 punkty, to daje średnią 3,74 pkt.

      Bartosz Kurek z niższą średnią niż Wassim Ben Tara

      Na polskich parkietach oglądamy też Łukasza Kaczmarka, który w ubiegłym sezonie reprezentacyjnym pauzował, ale w 2026 roku zapewne znowu znajdzie się w orbicie zainteresowań serbskiego selekcjonera. Atakujący JSW Jastrzębskiego Węgla legitymuje się średnią 3,24 pkt na set (214 punktów w 18 meczach). Nieco wyższą średnią ma Bartłomiej Bołądź, który w ubiegłym sezonie rywalizował z Sasakiem o miejsce w kadrze - zawodnik Aluron CMC Warty Zawiercie zdobył 197 "oczek" w 17 kolejkach, to daje wynik rzędu 3,52 pkt na set.

      Koszmar Góreckiej, Bartman ujawnia prawdę. Był wściekły, nie powstrzymał łez

      Jeśli zdrowie dopisze Bartoszowi Kurkowi, ten będzie pewniakiem do otrzymania powołania od Nikoli Grbicia i wyjazdu na najważniejsze turnieje sezonu, czyli finały Ligi Narodów i mistrzostwa Europy. Kapitan reprezentacji występuje w lidze japońskiej, czyli rozgrywkach o niższym poziomie niż liga polska czy włoska, ale mimo to należy docenić jego osiągnięcia. Kurek w 20 dotychczasowych meczach ligowych zdobył 314 punktów, notuje średnią 4,02 pkt na set.

      Co ciekawe, jeden z atakujących, którego w ubiegłym roku widzieliśmy w polskiej kadrze, notuje lepsze statystki niż Ben Tara. Mowa o Alaksieju Nasewiczu, utalentowanym zawodniku pochodzącym z Grodna, który występuje w Treflu Gdańsk, tam ma średnią 4,52 pkt na set (321 "oczek" w 17 meczach). 22-latek dopiero w 2025 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, nie przebił się jednak do kadry Grbicia na najważniejsze turnieje, czyli finał Ligi Narodów i mistrzostwa świata. Nasewicz uchodzi za ogromny talent, ale na odgrywanie ważnej roli w biało-czerwonych barwach prawdopodobnie musi jeszcze poczekać.

      Wspomniana średnia liczby punktów na set nie jest oczywiście w 100 proc. miarodajnym wyznacznikiem klasy siatkarza, na wyniki atakującego ma wpływ cała drużyna, w tym wspomniana współpraca z rozgrywającym. Nie zmienia to faktu, że Ben Tara notuje kapitalne miesiące (formę potwierdził m.in. podczas Klubowych Mistrzostw Świata, tam trafił do drużyny marzeń) i byłby ogromnym wzmocnieniem dla każdej reprezentacji globu.

      Zobacz również:

      Michał Winiarski i jego Aluron CMC Warta Zawiercie znów są liderem PlusLigi
      Ekstraklasa Mężczyzn

      Michał Winiarski dopiął swego. Siatkarze długo na to czekali

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb
      Siatkarz w kolorowym stroju sportowym z numerem 10 na tle rozmytego tłumu kibiców, pokazujący emocje podczas meczu.
      Wassim Ben Tara chce grać na polskiej licencjiCEV.eumateriały prasowe
      Siatkarz w ciemnym stroju z numerem 10 i licznymi logotypami sponsorów stoi na boisku z rękami na biodrach, w tle siatka oraz rozmazani zawodnicy drużyny przeciwnej.
      Wassim Ben TaraALESSIO MORGESEAFP
      Grupa siatkarzy w kolorowych koszulkach drużyny Sir Safety Perugia świętuje wspólnie zdobyty punkt na boisku, okazując silne emocje, zaciśnięte pięści i radość. Na koszulkach widoczne są nazwiska zawodników oraz logotypy sponsorów.
      Wassim Ben Tara (nr 10) w barwach klubu z PerugiiCEV.eumateriały prasowe
      Aaron Russell - najlepsze akcje MVP meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Aluron CMC Warta Zawiercie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja