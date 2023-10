Jednostronne derby Łodzi. Mistrzynie Polski zdemolowane

To było zdecydowanie spotkanie na szczycie ligi. Brązowy medalista podejmował mistrza Polski. Obie drużyny zagrają też w Lidze Mistrzyń. Większe zmiany zaszły w Budowlanych, który nie tylko wymienił wszystkie zagraniczne zawodniczki, a do tego stracił reprezentantkę Polski Monikę Feudsio. Przyszły za to reprezentantki: Serbii - Ana Bjelica, Stanów Zjednoczonych - Mackenzie May i Kanady - Andrea Mitrović.