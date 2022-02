Jeden z liderów zostaje w Projekcie Warszawa

Aktualny sezon PlusLigi dopiero wchodzi w decydującą fazę, ale kluby już starają się skompletować kadrę na przyszłe rozgrywki. Od jakiegoś czasu karty zaczął odsłaniać Projekt Warszawa. Już wcześniej kontrakt do 2024 podpisał Andrzej Wrona. W trakcie obecnych zmagań również do roku 2024 z Projektem związał się Damian Wojtaszek.



Igor Grobelny na dłuzej w Warszawie

W czwartek klub ogłosił kolejnego zawodnika, który przedłużył umowę na dwa następne lata. Mowa o Igorze Grobelnym. Niespełna 29-latek występuje w barwach warszawskiej drużyny od 2019 roku. Dzięki grze w Warszawie przyjmujący ma na swoim koncie medal mistrzostw Polski. W minionych rozgrywkach warszawski zespół stanął na trzecim stopniu podium.

Obecny sezon jest dla zawodnika szczególny. W końcu wywalczył on sobie miejsce w podstawowej szóstce, grając regularnie. Dotychczasowo w PlusLidze przyjmujący rozegrał 69 setów, atakując z niewiele ponad 41-procentową skutecznością. Ponadto dołożył on 19 bloków. Największym atutem Grobelnego to zagrywka. Jak na razie przyjmujący zagrał 28 asów serwisowych, co plasuje go w ścisłej czołówce zagrywających w lidze.

Na stronie klubowej siatkarz skomentował przedłużenie umowy z dotychczasowym pracodawcą. - Cieszę się, że będę występował dłużej w warszawskich barwach. Zadomowiłem się w tym mieście i lubię tu grać. Jestem szczęśliwy i nie mogę doczekać się kolejnych wyzwań w koszulce Projektu Warszawa, a kolejne przecież już niedługo. Dopiero co wróciliśmy z Belgii, gdzie przerwaliśmy złą passę i wygraliśmy dwa mecze w CEV Lidze Mistrzów, więc mam nadzieję, że utrzymamy serię w kolejnych spotkaniach - stwierdził Grobelny.

Projekt Warszawa może wykorzystać sytuację

Dla Projektu ważne, że Grobelny siatkarsko jest już Polakiem. Dotychczasowo przez całą karierę występował on jako Belg, zakładając nawet koszulkę tamtejszej drużyny narodowej. Dość szybko siatkarz zrezygnował jednak z gry dla Belgii i przeszedł karencję, dzięki której od stycznia 2022 występuje na polskim obywatelstwie. Dzięki temu w klubie zwolniło się miejsce dla obcokrajowca, co pozwala warszawianom prężnie działać na rynku transferowym. Na razie w plotkach nie pojawiają się konkretne nazwiska, ale podobno klub szykuje dużą ofensywę.