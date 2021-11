Pierwsze mecze rozegrano w dniach 3-4 listopada. Świetne spotkanie rozegrał u siebie Hebar Paradzhik, który po twardej walce pokonał faworyzowany Olympiakos Pireus 3:1. Najlepszym zawodnikiem bułgarskiej ekipy był dobrze znany Todor Aleksjew, autor 17 punktów.

Polskich kibiców mogło głównie interesować starcie Sport Lizbona e Benfici z CEZ Karlovarsko. W barwach czeskiej drużyny występuje Łukasz Wiese. Awans CEZ oznaczałby, że kolejny Polak dołączy do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W Lizbonie mistrz Czech stanął na wysokości zadania i wygrał po tie-breaku. Gracze z Karlowych War i tak wracali z niedosytem, bo w spotkaniu prowadzili już 2:0. Wiese nie pomógł kolegom, gdyż nie pojawił się na parkiecie.

Pierwsza runda:

Hebar Pazardzhik - Olympiacos Pireus 3:1 (26:24, 25:18, 20:25, 25:23)

Sport Lizbona e Benfica - CEZ Karlovarsko 2:3 (16:25, 22:25, 25:22, 28:26, 12:15)

W rundzie rewanżowej kolejne zwycięstwo odniósł Hebar. Bułgarski zespół przegrał pierwszą odsłonę, ale potem wyszarpał kolejne trzy i ostatecznie zarezerwował sobie miejsce w fazie grupowej. Znów najwięcej punktów (19) dla wygranych zdobył Aleksjew.

Rozczarowanie przeżyli natomiast gracze CEZ. Wydawało się, że na swoim parkiecie zamkną oni rywalizację. Potwierdziła to premierowa odsłona pojedynku. Potem do głosu doszła Benfica. Portugalska ekipa zgarnęła kolejne trzy partie i odwróciła losy dwumeczu. Tym razem Wiese zagrał, ale nie było to szczególnie dobre spotkanie w jego wykonaniu. Przyjmujący zdobył 9 punktów, atakując na poziomie 46 procent skuteczności. Ponadto dołożył on dwa asy serwisowe i jeden punktowy blok.

Runda rewanżowa:

Olympiakos Pireus - Hebar Pazardzhik 1:3 (25:21, 23:25, 19:25, 23:25)

CEZ Karlovarsko - Sport Lizbona e Benfica 1:3 (25:20, 23:25, 21:25, 23:25)

Tym samym Hebar oraz Benfica awansowały do głównej części Ligi Mistrzów. Zespół z Bułgarii zasilił grupę A, dołączając do Jastrzębskiego Węgla. JW ma zatem łatwą drogę do fazy pucharowej, bo pozostali rywale mistrza Polski to Knack Roeselare i VfB Friedrichshafen. Benfica trafiła z kolei do grupy D, gdzie zmierzy się z Berlin Recycling Volleys, Vojvodiną NS Seme Nowy Sad oraz Zenitem Saint Petersburg.