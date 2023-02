W świecie siatkarskim Maroszek to odpowiednik Szymona Marciniaka. Sędziuje wszystkie, najbardziej prestiżowe rozgrywki na świecie.

Na ostatnich igrzyskach w Tokio, gwizdał aż w 11 meczach. To największa liczba spośród wszystkich sędziów obecnych na tym turnieju. Był rozjemcą m.in. meczu o 3. miejsce, w którym Argentyna pokonała Brazylię 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:17, 15:13).

Polski sędzia nie pojedzie na igrzyska, jeśli zagrają Rosjanie lub Białorusini

Bardzo możliwe, że Maroszek dostanie też nominację na najbliższe igrzyska, które odbędą się w 2024 roku, w Paryżu. Polski arbiter wykluczył wyjazd do Francji, w jednym przypadku.

To odpowiedź na pogłoski o tym, jakoby Międzynarodowy Komitet Olimpijski planowawał przywrócić do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. Gdyby do tego doszło, Maroszek zamierza zbojkotować igrzyska i zapewne nie będzie jedyny.