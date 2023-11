Japończycy nie znaleźli sposobu na Bartosza Kurka. To była deklasacja

Minione lato, choć dla polskiej kadry wspaniałe, mogło pozostawić u Bartosza Kurka poczucie niedosytu . Choć bowiem stanął na najwyższym stopniu podium Ligi Narodów oraz mistrzostw Europy, w obu tych turniejach z gry w pewnym momencie wykluczały go kontuzje.

Problem z biodrem sprawił, że w półfinale i finale Ligi Narodów w Gdańsku zastępował go Łukasz Kaczmarek. Podobnie było w decydujących spotkaniach walki o tytuł najlepszych na Starym Kontynencie. Kontuzja okazała się na tyle uciążliwa, że Kurek w ogóle nie pojechał z reprezentacją Polski na turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Zastąpił go Bartłomiej Bołądź.