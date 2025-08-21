Irański siatkarz wprost na temat Polski. Wyznał, co myśli o naszym kraju

O Miladzie Ebadipourze w kraju nad Wisłą mówi się w samych superlatywach. Irańczyk do Polski na dłużej po raz pierwszy zawitał dzięki Skrze Bełchatów. W województwie łódzkim spędził udanych kilka sezonów. W międzyczasie sporo działo się w jego życiu. Gwiazdor tak pokochał swoje nowe otoczenie, że zdecydował się na przyjęcie obywatelstwa. Nic więc dziwnego, iż z żalem żegnano go, gdy odchodził do Włoch. Rozbrat nie trwał przesadnie długo. Od 2024 roku przyjmujący zdobywa punkty dla Steam Hermapol Politechniki Częstochowa.

Przed sportowcem druga kampania z rzędu, którą spędzi pod Jasną Górą. Z tej okazji udzielił niedawno wywiadu oficjalnemu portalowi PlusLigi. Nie brakowało trudnych tematów związaniem z brakiem powołania na mistrzostwa świata. Polaków bardziej zainteresować powinien jednak wątek dotyczący naszej ojczyzny. Dziennikarz zapytał gwiazdora o kraj nad Wisłą.

31-latek, odpowiadając, nie krył się z niczym. "Polska jest na pewno krajem, który każdego roku stara się rozwijać jako państwo i jest to bardzo dobre dla całego kraju. Świadczy to bardzo dobrze o kraju, bo jeśli w ciągu dwóch lat można już coś zmienić, to znaczy, że w ciągu dziesięciu lat można zmienić naprawdę wiele. Myślę, że Polska jako kraj cały czas się rozwija i jest na bardzo dobrej drodze. Jeśli dalej tak to będzie wyglądać, to efekty w przyszłości na pewno będą widoczne" - wyznał.

Następnie siatkarz opowiedział o mieście, w którym żyje na co dzień. "W Częstochowie jest wiele rzeczy, które można zrobić, żeby przyjemnie spędzić czas i które sprawiają, że warto tu mieszkać. W większych miastach tych atrakcji i możliwości jest jeszcze więcej, ale za to są większe korki i nie każdy to lubi. Na przykład ja bardzo lubię takie większe miasta jak Warszawa, Kraków, czy Gdańsk. Częstochowa jest jednak miastem, które moim zdaniem może się podobać większości i ma swoje atuty, ponieważ nie jest ani zbyt duża, ani zbyt mała" - przyznał.

Milad Ebadipour niczego nie obiecuje Polakom. Jeszcze może stąd wyjechać

Pojawił się także temat przyszłości. Milad Ebadipour nie wyklucza żadnego scenariusza. "Może pojadę do Włoch, może do Japonii, może do Chin, a może zostanę na kolejnych pięć lat w Polsce? Tego nie wiem i ciężko jest cokolwiek planować. Uważam, że najlepszą rzeczą dla człowieka jest po prostu życie chwilą. Ja teraz żyję chwilą i cieszę się tym czasem, moja rodzina też. Jeśli więc zostaniemy w Polsce na dłużej, to być może będziemy mieli jakieś długofalowe plany na przyszłość" - zakończył wątek kraju nad Wisłą.

Irańczyk zapewne teraz na odległość będzie trzymał kciuki za swoich rodaków. Mundial w Azji startuje już niebawem. Reprezentacje są na ostatnim etapie przygotowań i tylko kilka tygodni dzieli je od pierwszych spotkań o stawkę. Tekstowe relacje na żywo ze spotkań Polaków w Interia Sport.

Polsat Sport Polsat Sport

Milad Ebadipour Piotr Matusewicz East News

Milad Ebadipour w reprezentacji Iranu ROBERTO TOMMASINI/ NurPhoto AFP

Milad Ebadipour w reprezentacji Iranu Yuri Cortez AFP