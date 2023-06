Intymne zdjęcia to nie wszystko. Siatkarka zaczyna w nowej branży

Założyła bowiem konto na portalu dla dorosłych i zaczęła sprzedawać w sieci intymne zdjęcia . Nie ukrywała, że to właśnie tamta działalność pozwala jej na większe zarobki niż kontrakt w lidze brazylijskiej.

- Czy to się komuś podoba, czy nie - na ten moment jest to mój największy dochód. Przedstawiam siebie jako sportowca, co dodatkowo zwiększa popularność mojego wizerunku w internecie - przyznała już przed rokiem w rozmowie z “O Globo".