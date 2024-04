Interia Partnerem Medialnym Polskiej Siatkówki

Zaangażowanie Interii w promocję siatkówki wpisuje się w szersze działania Grupy Polsat Plus, która od 26 lat kompleksowo wspiera rozwój tej dyscypliny w Polsce - poprzez działania sponsoringowe sieci Plus i medialne Telewizji Polsat.

Rozwinięciem działań Interii we wspieraniu siatkówki jest współpraca z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej (PZPS). Interia z wielką dumą objęła tytuł Partnera Medialnego Polskiej Siatkówki. Wykorzysta doświadczenie i pasję swojej redakcji sportowej do promowania i relacjonowania sukcesów "Biało-Czerwonych" podczas największych turniejów na świecie. Grupa Polsat - Interia jest jednym z wiodących wydawców internetowych (TOP2) w kraju i wspólnie z milionami użytkowników (21 mln RU*) będzie kibicować polskim zawodnikom m.in. w walce o złote medale w trakcie zbliżających się igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Interia podczas siatkarskich mistrzostw świata w 2022 roku, współorganizowanych przez Polskę, przygotowała ponad 400 materiałów z turnieju mężczyzn i kobiet. Podobną liczbę publikacji, w tym relacji prosto z kilku europejskich krajów, zaprezentowała w związku z mistrzostwami Europy siatkarzy i siatkarek w 2023 roku. Interia, jako część Grupy Polsat Plus, która w sportowych kanałach Polsatu transmitowała oba turnieje, zapewniła kibicom dostęp do skrótów wideo wszystkich meczów. Kibice mogli m.in. jeszcze raz zobaczyć, jak "Biało-Czerwoni" zdobywają złoto w wielkim finale mistrzostw Europy.

Grupa Polsat Plus, której częścią jest Interia, od 26 lat wspiera i sponsoruje rozwój siatkówki w Polsce. Telewizja Polsat transmituje najważniejsze rozgrywki klubowe (Liga Mistrzów, Polska Liga Siatkówki) oraz turnieje rangi mistrzowskiej z udziałem polskiej reprezentacji kobiet i mężczyzn. Zgodnie z obowiązującą umową siatkówka reprezentacyjna będzie obecna w kanałach sportowych Polsatu aż do 2032 roku. Sieć Plus należąca do Grupy Polsat Plus jest natomiast głównym sponsorem Polskiej Siatkówki i tytularnym sponsorem PlusLigi - najlepszych rozgrywek klubowych w kraju.