Im nie przeszkadza wojna, do tego pieniądze z państwowych spółek. Tak gwiazdy żyją w Rosji

Mimo upływu lat wciąż nie zakończyła się rosyjska agresja w Ukrainie. Wraz z rozpoczęciem konfliktu zbrojnego wiele państw, firm czy federacji publicznie ogłosiło swój przeciw. Do tego nie zabrakło także ludzi ze świata sportu. W końcu FIS czy FIVB postanowiło zawiesić sportowców oraz reprezentacje Rosji. Jasny sprzeciw wygłosiło także wielu sportowców, którzy wtedy przebywali w kraju Władimira Putina. Najjaśniejszym przykładem są polscy piłkarze, a dokładniej Sebastian Szymański czy Grzegorz Krychowiak, którzy niemal od razu spakowali walizki i wyjechali.

Z czasem jednak sytuacja zaczęła się nieco zmieniać, a gwiazdy światowego sportu coraz chętniej decydują się na grę w Rosji. Jedną z takich dyscyplin jest siatkówka. Przed rozpoczęciem tego sezonu ogłoszono, że w tamtejszej lidze będą grać tacy zawodnicy jak Yuri Romano czy Simeon Nikołow. Ruchy te zostały odebrane ze sporym dystansem.

Jak się okazuje, reprezentantowi Włoch wcale nie przeszkadza to, co dzieje się na świecie. Ten po przeprowadzce i dołączeniu do Fakielu Nowy Urengoj tłumaczył, że w Rosji wszystko jest bez większych zmian. Czasem jedynie zdarzyło się zamknięcie lotniska, lecz po czasie było ponownie otwierane.

- Wszystko jest tu bardzo normalne. Tylko kilka razy musieliśmy lądować na innym lotnisku, bo to docelowe zostało zamknięte z powodu zagrożenia atakiem dronów. Od razu podejmują decyzję i zamykają na godzinę albo dwie. A potem otwierają jakby nigdy nic. Samoloty są pełne ludzi, podróżuje się bez problemu - mówił w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

Atakujący nie jest jednak jedynym takim przypadkiem. Wielką gwiazdą na rosyjskich boiskach jest także Simeon Nikołow. Bułgarski rozgrywający trafił do Lokomotiwu Nowosybirsk pod skrzydła swojego rodaka Płamena Konstantinowa. 19-latek zapewniał, że decyzja ta podyktowana jest tylko i wyłącznie kwestiami sportowymi. W końcu przed laty rosyjska liga była jedną z najlepszych na świecie.

Oni opłacają kontrakty gwiazd. To może zaskoczyć

Wiadomo, że poza kwestiami sportowymi w grę wchodzą także pieniądze. W Rosji można liczyć na spore zarobki. Kwoty, jakie widnieją na kontraktach wspomnianych graczy nie są oficjalnie znane, lecz można się domyślać, że nie są to małe sumy. W końcu głównym partnerem ekipy Romano jest gazowy gigant, czyli Gazprom, koncern państwowy. Lokomotiw Nikołowa natomiast sponsorowany jest przez Rosyjskie Koleje Państwowe. Nimi zarządza dość bliski człowiek Władimira Putina, Oleg Biełoziorow.

Co ciekawe, włoski atakujący po tym roku pożegna się z Rosją i przeniesie się do... Polski. Zdaniem wielu źródeł ma on od nowego sezonu reprezentować barwy PGE Projektu Warszawa. Bułgarski wicemistrz świata za to uda się do Włoch, gdzie dołączy do Cucine Lube Civitanova. W tej ekipie gra już jego starszy brat, Aleksandar.

Mariana Brambilla - najlepsze akcje MVP meczu MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź Polsat Sport

Yuri Romano VolleyballWorld materiały prasowe

Yuri Romano może zostać zawodnikiem PGE Projektu Warszawa LORIS CERQUIGLINI AFP

Simeon Nikołow Marcin Golba AFP