Igrzyska olimpijskie bez polskiej gwiazdy? Zaskakujące słowa siatkarki

Pierwszy miesiąc to... napinanie nogi. Siedziałam i tylko to robiłam. A na poważnie, wykonywałam dodatkowo bardzo dużą pracę z fizjoterapeutą. Pierwsze dwa miesiące opierały się głównie o to. W Koninie w Guardianie bardzo mi pomogli. Od tego wszystko się zaczęło - tam też wskazano mi, do kogo zwrócić się o pomoc w Warszawie. Dzięki temu mogłam wrócić do w miarę normalnego życia bez konieczności spędzania czasu non stop w klinice. Do dzisiaj spotykam się ze specjalistami, nie mam przerwy w terapii

~ przyznała.