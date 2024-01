Iga Świątek na szczycie, a tu takie słowa Tomasza Fornala. "Jakbym mógł..."

Aleksander Śliwka trzeci w plebiscycie. Fornal: Jakbym mógł...

"Jakbym mógł, to bym Olka wrzucił na pierwsze miejsce jako kolega z drużyny. Jednakże to ludzie tu decydują. Wiadomo tez, że środowiska tenisa i żużla również są bardzo zmobilizowane. W tej dwudziestce jest bardzo dużo wybitnych sportowców i pewnie zawsze się znajdzie jakieś 'ale'. Trzeba się cieszyć miejsca, które zajął Olek" - zaznaczył.

Fornal, podobnie zresztą jak wielu kibiców, nie był zaskoczony tym, że to siatkarzom przyznano miano "drużyny roku". Zdradził, że byłby zdziwiony, gdyby wspomniane wyróżnienie nie powędrowało do reprezentacji prowadzonej przez Grbicia. "To był najlepszy rok dla polskiej siatkówki i zasłużyliśmy na nagrodę. Nie chcę zabrzmieć, jakbym miał wygórowane ego, ale wydaje mi się, że to właśnie my powinniśmy być wyróżnieni" - spuentował.