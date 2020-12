Grudzień w siatkarskim Wrocławiu zostanie zamknięty z przytupem. Nadchodzi pierwsza edycja turnieju PKN ORLEN VOLLEY CUP 2020 im. Lecha Kaczyńskiego. W Hali Orbita szykuje się ciekawa rywalizacja. Turniej ma stać się sportową tradycją, okraszającą rosnącą w siłę, męską siatkówkę we Wrocławiu.

Zdjęcie I Turniej Piłki Siatkowej PKN ORLEN VOLLEY CUP 2020 im. Lecha Kaczyńskiego /Gwardia Wrocław /materiały prasowe

I Turniejowi Piłki Siatkowej PKN ORLEN VOLLEY CUP 2020 im. Lecha Kaczyńskiego towarzyszyć będzie mocna, sportowa obsada. W Hali Orbita poza gospodarzami, eWinner Gwardia Wrocław, na boisku zobaczymy: niepokonany w TAURON 1. Lidze BBTS Bielsko-Biała; jedynego dolnośląskiego reprezentanta w PlusLidze, Cuprum Lubin oraz SPS Chrobry Głogów, ekipę z ambicjami powrotu do grona pierwszoligowców.

Turniej im. Lecha Kaczyńskiego upamiętni nieodżałowanego kibica polskiego sportu, przez lata wspierającego ducha zdrowej walki, w wydaniu biało-czerwonych. PKN ORLEN, mecenas sportu, od lat wspiera rywalizację polskich sportowców, zarówno w wydaniu indywidualnym, jak i drużynowym, szczególną opieką otaczając siatkówkę, która jako dyscyplina na przestrzeni ostatnich, przeszło już dwóch dekad, osiąga nieprzerwane sukcesy. Z dumą ogłaszamy, że firma PKN ORLEN została sponsorem tytularnym wydarzenia.

Dodatkowo będzie to też okazja do obchodów 40. rocznicy zdobycia pierwszego tytułu mistrzowskiego przez siatkarzy Gwardii Wrocław. Ireneusz Kłos, Maciej Jarosz, Lech Łasko to nazwiska, które na początku lat 80. na stałe zameldowały się w historii nie tylko polskiej, ale również międzynarodowej siatkówki. W 2020 roku mijają równo cztery dekady od tamtego, wielkiego zwycięstwa Gwardii Wrocław na krajowym podwórku.

Zdjęcie I Turniej Piłki Siatkowej PKN ORLEN VOLLEY CUP 2020 im. Lecha Kaczyńskiego / Gwardia Wrocław / materiały prasowe

Warto podkreślić, że ze względu na obostrzenia COVID-19, siatkarska rywalizacja w Hali Orbita będzie zamknięta dla kibiców. Przynajmniej w wersji fizycznej, ponieważ wrocławski obiekt tradycyjnie będzie wypełniony przez GwarMisie. Symbol działań pozasportowych, mających charytatywny charakter, w codziennym życiu eWinner Gwardia. Turniej został objęty patronatem Polskiej Ligi Siatkówki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej.