Trudno powiedzieć, żeby Bednorz we Włoszech przepadł. Miał na pewno dobre momenty, gdy prezentował wysoką formę, którą znaliśmy z Polski, bywał nawet jedną z gwiazd całej włoskiej Serie A, ale ostatecznie miejsca we Włoszech na dłużej nie zagrzał. Po dwóch sezonach przeniósł się do Zenita Kazań , który wówczas był jednym z najlepszych zespołów na świecie.

Hitowy transfer w PlusLidze. Reprezentant Polski odejdzie do wielkiego rywala

Okazuje się jednak, że obecny sezon może być ostatnim dla Bednorza w ZAKSIE. Według informacji, jakie przekazał Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego" reprezentant Polski wkrótce ma zmienić klub. Zdaniem dziennikarza Bednorz następny sezon rozpocznie już jako zawodnik rzeszowskiej Asseco Resovii. Będzie to oznaczać, że Polakowi do skompletowania "wielkiej czwórki PlusLigi " pozostanie już jedynie kontrakt w Jastrzębskim Węglu .

Obecny sezon dla Bednorza i pozostałych reprezentantów jest czasem wielkich wyzwań. Obecna lista kontuzjowanych w ZAKSIE nie napawa optymizmem, a przecież każdy z siatkarzy ma w głowie, że latem 2024 roku stanie przed nimi być może największa szansa w życiu. Biało-Czerwoni pojadą do Paryża w roli faworytów do medali, a Bednorz z pewnością chciałby wrócić z wyprawy do Francji z miejscem na podium igrzysk olimpijskich, oczywiście jeśli Nikola Grbić go do Paryża zabierze.