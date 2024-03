Historyczny wynik polskiego klubu. Katastrofa rywali, nerwy trenera

Indykpol AZS Olsztyn nie wykorzystał dużej szansy, by umocnić się w czołowej ósemce siatkarskiej PlusLigi. Siatkarze prowadzeni przez Javiera Webera wysoko wygrali dwa pierwsze sety w Lublinie, ale potem pozwolili gospodarzom się podnieść. Bogdanka LUK wróciła do gry w świetnym stylu i zwyciężyła w tie-breaku. Dzięki temu lubelscy siatkarze są już na piątym miejscu w tabeli. Drużynę z Olsztyna w ostatnich kolejkach rundy zasadniczej czeka trudna walka o przepustkę do play-offów.