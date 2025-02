Historyczny wynik polskich siatkarzy, jest finał. A Wilfredo Leon znów tylko z boku

Ale do połowy seta zyskał już przewagę. Ważne punkty gospodarze zdobywali blokiem, i to w nieoczywisty sposób - jak przyjmujący Mikołaj Sawicki , który skoczył do tzw. pierwszego tempa i zablokował atak środkowego rywali. Bogdanka LUK prowadziła wówczas już 13:8.

Bogdanka LUK Lublin w finale Pucharu Challenge. Wilfredo Leon tylko się przyglądał

Ale początek drugiego seta aż tak udany dla Bogdanki LUK nie był. Przegrywała 3:6 i musiała odrabiać straty. Goście lepiej radzili sobie w ataku, gdzie polskiemu zespołowi we znaki dawał się zwłaszcza 37-letni Edson Valencia . Po autowym ataku Benniego Tuinstry gospodarze przegrywali już 6:10 i Botti po raz pierwszy w tym meczu wezwał siatkarzy do siebie .

Sygnał do odrabiania strat dał Sawicki, który popisał się asem serwisowym, a po nim serią mocnych zagrywek. Lublinianie doprowadzili do remisu 13:13 i to trener rywali Joao Coelho poprosił o przerwę. Tyle że po niej gospodarze wygrali dwie kolejne akcje. Portugalski zespół potrafił jednak jeszcze odzyskać prowadzenie, ale tym razem nie był już w stanie odskoczyć. A w końcówce ponownie zadziałał lubelski blok, którym udało się zatrzymać nawet Valencię. Bogdanka LUK wygrała 25:22 i mogła świętować awans do finału już po dwóch setach.