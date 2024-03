Historyczny triumf polskich siatkarzy. Szał na trybunach, Niemcy nie mieli szans

W przeciwieństwie do meczu w Niemczech, tym razem trener rzeszowskiej drużyny Giampaolo Medei miał do dyspozycji pełen skład. Do szóstki wrócił więc Stephen Boyer , którego w Luneburgu w ataku zastępował Jakub Bucki . Początek spotkania był wyrównany. Gospodarze na chwilę odskoczyli na dwa punkty po asie serwisowym Toreya Defalco , ale po kilku akcjach przegrywali 6:7. Później utknęli przy zagrywkach Maxwella Elgerta i musieli odrabiać trzypunktową stratę.

Udało się ją zmniejszyć do jednego "oczka" przy serwisach Boyera, ale po chwili Medei poprosił o przerwę. Po niej jednak goście znów odskoczyli, Resovia przegrywała 15:18. Rywali dopadła przy stanie 20:20, kiedy blokiem popisał się Karol Kłos . Przy remisie 22:22 kolejną potężną zagrywkę na drugą stronę posłał Defalco i cała rzeszowska hala ryknęła w szale radości. To nie był jednak koniec emocji, pierwsi piłkę setową mieli bowiem goście. Rzeszowianie przetrzymali ten moment, a o ich wygranej 27:25 zdecydował podwójny blok , który zatrzymał Xandera Ketrzynskiego.

Asseco Resovia nie dała szans rywalom w drugim secie. I zaczęło się święto

Asseco Resovia do tego sezonu tylko raz grała w finale Pucharu CEV. W 2012 r. przegrała jednak z Dynamem Moskwa. W ostatnich pięciu sezonach w ogóle nie kwalifikowała się do europejskich pucharów. W tym wróciła do Ligi Mistrzów, ale zajęła trzecie miejsce w grupie i kontynuowała grę w Pucharze CEV. W drodze do finału wyeliminowała między innymi Aluron CMC Wartę Zawiercie, którą pokonała po tzw. złotym secie.