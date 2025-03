Historyczny sezon polskich siatkarzy. Już są najlepsi w Europie, a to nie koniec

Historyczny wynik w tym sezonie mogą zapisać w Lidze Mistrzów. PGE Projekt Warszawa, JSW Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie wygrały swoje grupy i oszczędziły sobie gry w barażach. W rozpoczynających się dziś ćwierćfinałach wszystkie będą faworytami dwumeczów o miejsce w Final Four . Trzy polskie drużyny w gronie czterech półfinalistów to marzenie organizatorów imprezy, która odbędzie się w maju w Łodzi . Spełnienie tych nadziei wydaje się bardzo realne.

Rozpoczną zawiercianie, którzy już mogą pochwalić się historycznym rezultatem - po raz pierwszy awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów . Dziś w Niemczech zagrają z SVG Luneburg, który w barażach, po pasjonującej walce, wyeliminował Berlin Recycling Volleys. Co prawda Warta miała ostatnio problem w spotkaniu z Nowak-Mosty MKS-em Będzin , które wygrała dopiero po tie-breaku, ale trener Michał Winiarski przygotowywał już drużynę do starcia w Niemczech, oszczędzał m.in. kapitana Mateusza Bieńka .

Siatkówka. Liga Mistrzów znów zdominowana prze polskie ekipy

Na teoretycznie najmocniejszego rywala trafił PGE Projekt. I to mimo że warszawianie byli najlepszym zespołem całej fazy grupowej . Teraz zagrają bowiem z Halkbankiem, który zaskoczył w barażach zespół z Mediolanu. Siłą napędową tureckiej drużyny jest czeski atakujący Marek Sotola , za rozegranie odpowiada znany z PlusLigi Micah Ma’a . Faworytem pozostaje zespół z PlusLigi, który w sobotę na krajowym podwórku nie dał szans Treflowi Gdańsk. W ostatniej parze dojdzie do włoskiej konfrontacji - Sir Susa Vim Perugia, w którym obok Kamila Semeniuka od kilku dni występuje jeszcze Łukasz Usowicz , będzie rywalizować z Mint Vero Volley Monza.

Historyczny finał Wilfredo Leona. Asseco Resovia broni trofeum

O ile polskie drużyny aspirują do tego, by odzyskać dla Polski trofeum Ligi Mistrzów, o tyle Asseco Resovia broni pucharu sprzed roku. Najmocniej rozpędzona aktualnie drużyna PlusLigi - wygrała łącznie 13 spotkań z rzędu we wszystkich rozgrywkach - gra o drugi z rzędu triumf w Pucharze CEV. Jest już w półfinale, gdzie czeka na nią rywal z Francji, Tours VB. Rzeszowianie rozpoczną rywalizację już dziś o godz. 17.30. Również ich trener Tuomas Sammelvuo przed spotkaniem może się uśmiechnąć, bo do gry w ostatnich dniach wrócił Bartosz Bednorz, jeden z liderów zespołu.