Historyczne złoto Polaka. Wyjechał z kraju i został bohaterem. Jest jak Heynen

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Paweł Woicki po zakończeniu kariery pozostał przy ukochanej siatkówce. Tomaszowianin podjął się pracy trenerskiej i w nowej roli przeżył mnóstwo wzlotów oraz upadków. Przykro zakończyła się choćby jego przygoda z Czarnymi Radom. Szkoleniowiec po serii kiepskich wyników został w końcu zwolniony, ale nie poddał się i ten sezon spędził w belgijskiej ekstraklasie. Działacze sporo ryzykowali zatrudniając naszego rodaka. Ostatecznie opłaciło im się to. 42-latek wraz z zawodnikami dokonał historycznego wyczynu.

Paweł Woicki stojący w czerwonej bluzie.
Paweł WoickiAdem Kutucu / ANADOLU AFP

Kariera trenerska siatkarskiego mistrza Europy z 2009 roku jeszcze może okazać się naprawdę owocna. Co prawda po opuszczeniu Czarnych Radom Paweł Woicki przez dłuższy czas pozostawał bez klubu, ale w końcu zdecydował się na odważną decyzję i wyjechał z ojczyzny. Trafił w ciekawe miejsce, bo po 42-latka sięgnęła ekipa z Maaseik. To dosyć znany zespół na Starym Kontynencie. W przeszłości z sukcesami prowadził go między innymi Vital Heynen. Wybitny szkoleniowiec kilkakrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju.

I od wczoraj identycznym osiągnięciem może pochwalić się również Paweł Woicki. Co prawda VC Greenyard zakończył fazę zasadniczą na trzeciej lokacie, lecz w fazie play-off trudno było zatrzymać podopiecznych Polaka. Ci w pewnym stylu awansowali do finału, a następnie w serii do trzech zwycięstw zanotowali tylko jedną porażkę z Knack Volley Roeselare. I to po tie-breaku. Ostatnia potyczka miała miejsce we wtorkowy wieczór.

Siatkarz spędził w Polsce siedem lat, zyskał obywatelstwo. Teraz wyjeżdża

Na tytuł czekali od 2019 roku. Paweł Woicki świętuje

Team z Maaseik doskonale wykorzystał atut własnej hali, triumfując 3:1. Po dwóch setach nic jeszcze nie było pewne, ponieważ na tablicy wyników widniał remis. Dwie kolejne partie okazały się jednak popisem graczy prowadzonych przez Pawła Woickiego. Triumfy do 14 oraz 18 mówią zresztą same za siebie. Na świętujących zawodników wraz z trenerami z dumą spoglądali zwłaszcza działacze. Ci już wcześniej zdecydowali się na przedłużenie umowy z naszym rodakiem.

Polscy siatkarze muszą płacić, Grbić nieugięty. Padła konkretna kwota

Polak, poza triumfem w lidze belgijskiej, dotarł także do półfinału Pucharu CEV oraz finału krajowego pucharu. Dobre rezultaty VC Greenyard zaowocowały grą w nadchodzącej edycji Champions League. "Fantastyczny sezon drużyny prowadzonej przez Pawła Woickiego zwieńczony tytułem mistrzowskim, pierwszym od 2019 roku. Serdeczne gratulacje dla Pawła Woickiego - znakomity rok w Belgii" - pochwalił trenera Jakub Balcerzak w mediach społecznościowych.

Pod wrażeniem są także kibice, doskonale przecież pamiętający kiepski okres szkoleniowca w Radomiu.

Lotto Volley League
Finał
12.05.2026
20:30
Zakończony
Wszystko o meczu

Zobacz również:

Stefano Lavarini
Reprezentacja siatkarek

Konsternacja po decyzji Stefano Lavariniego. Polce ciężko było w to uwierzyć

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Mężczyzna w czerwonej sportowej kurtce wykonujący gesty dłońmi, stojący na tle niebieskiego wnętrza.
Paweł WoickiAdem Kutucu / ANADOLU AFP
Cztery piłki do siatkówki marki Mikasa ułożone w rzędzie na sportowej ławce, dominują kolory żółty i niebieski z wyraźnym logo producenta.
siatkówkaGrzegorz WajdaEast News
zbliżenie na rękę osoby trzymającej piłkę do siatkówki marki Mikasa, wyraźnie widoczny żółto-niebieski wzór piłki na tle rozmytego, ciemnego otoczenia
siatkówkaBurak BasturkAFP
Andrey Rublev - Nikoloz Basilashvili. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja