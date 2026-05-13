Historyczne złoto Polaka. Wyjechał z kraju i został bohaterem. Jest jak Heynen

Kariera trenerska siatkarskiego mistrza Europy z 2009 roku jeszcze może okazać się naprawdę owocna. Co prawda po opuszczeniu Czarnych Radom Paweł Woicki przez dłuższy czas pozostawał bez klubu, ale w końcu zdecydował się na odważną decyzję i wyjechał z ojczyzny. Trafił w ciekawe miejsce, bo po 42-latka sięgnęła ekipa z Maaseik. To dosyć znany zespół na Starym Kontynencie. W przeszłości z sukcesami prowadził go między innymi Vital Heynen. Wybitny szkoleniowiec kilkakrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju.

I od wczoraj identycznym osiągnięciem może pochwalić się również Paweł Woicki. Co prawda VC Greenyard zakończył fazę zasadniczą na trzeciej lokacie, lecz w fazie play-off trudno było zatrzymać podopiecznych Polaka. Ci w pewnym stylu awansowali do finału, a następnie w serii do trzech zwycięstw zanotowali tylko jedną porażkę z Knack Volley Roeselare. I to po tie-breaku. Ostatnia potyczka miała miejsce we wtorkowy wieczór.

Na tytuł czekali od 2019 roku. Paweł Woicki świętuje

Team z Maaseik doskonale wykorzystał atut własnej hali, triumfując 3:1. Po dwóch setach nic jeszcze nie było pewne, ponieważ na tablicy wyników widniał remis. Dwie kolejne partie okazały się jednak popisem graczy prowadzonych przez Pawła Woickiego. Triumfy do 14 oraz 18 mówią zresztą same za siebie. Na świętujących zawodników wraz z trenerami z dumą spoglądali zwłaszcza działacze. Ci już wcześniej zdecydowali się na przedłużenie umowy z naszym rodakiem.

Polak, poza triumfem w lidze belgijskiej, dotarł także do półfinału Pucharu CEV oraz finału krajowego pucharu. Dobre rezultaty VC Greenyard zaowocowały grą w nadchodzącej edycji Champions League. "Fantastyczny sezon drużyny prowadzonej przez Pawła Woickiego zwieńczony tytułem mistrzowskim, pierwszym od 2019 roku. Serdeczne gratulacje dla Pawła Woickiego - znakomity rok w Belgii" - pochwalił trenera Jakub Balcerzak w mediach społecznościowych.

Pod wrażeniem są także kibice, doskonale przecież pamiętający kiepski okres szkoleniowca w Radomiu.

