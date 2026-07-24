Historyczna stawka turnieju w Polsce. Znamy rywali "Biało-Czerwonych"
Niespełna trzy tygodnie przed rozpoczęciem turnieju rozlosowano grupy mistrzostw Europy w siatkówce plażowej, które od 12 do 16 sierpnia będą rozgrywane w Starych Jabłonkach. Polska gości turniej po raz pierwszy, a stawka jest historyczna - złoci medaliści wywalczą kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Przeciwników poznało pięć żeńskich i męskich par z Polski, które będą rywalizować o medale.
Polska po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. Rywalizacja nad jeziorem Szeląg Mały w Starych Jabłonkach rozpocznie się 12 sierpnia, mistrzów Europy i pozostałych medalistów poznamy cztery dni później.
- Moim wielkim marzeniem byłoby zobaczenie naszych par w niedzielę, w strefie finałowej. Wiemy, że niestety są problemy zdrowotne. Ale myślę, że w takim turnieju będą rywalizować z najlepszymi Europy i będą nas cieszyć swoją grą - podkreśla Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Polskie pary poznały rywali
Polska była również gospodarzem piątkowego losowania w Warszawie. Ważyły się w nim losy 32 par żeńskich i 32 par męskich, które wezmą udział w turnieju. Losowanie przydzieliło je do ośmiu grup - w obu turniejach bierze udział po pięć polskich par.
Najpierw los zdecydował o układzie turnieju kobiet. Wystartują w nich pary z 14 krajów. Najwyżej klasyfikowana polska para była w losowaniu rozstawiona. Urszula Łunio i Maja Kruczek trafiły do grupy H, gdzie będą rywalizować z parą z Włoch oraz dwoma parami z Ukrainy. Pozostałe polskie pary trafiły do grup B, D, F oraz G.
W rywalizacji mężczyzn wśród polskich par rozstawiony był duet Bartosz Łosiak - Michał Bryl, który będzie rywalizować w grupie G. Łosiak to ostatni polski medalista mistrzostw Europy - w 2021 r. sięgnął w Wiedniu po brąz. Wówczas występował jednak jeszcze w parze z Piotrem Kantorem.
Z Brylem rywalizował zaś już m.in. na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wówczas polski duet odpadł jednak w 1/8 finału, przegrywając z parą z Hiszpanii. Rywalami Łosiaka i Bryla w Starych Jabłonkach będą pary z Włoch, Anglii i Szwajcarii. Pozostałe polskie duety będą rywalzować w grupach C, E, F i H.
Wysoka stawka mistrzostw Europy w Starych Jabłonkach. W grze awans na igrzyska i pieniądze
Stawką w tym roku są nie tylko medale. Po raz pierwszy w historii złoci medaliści mistrzostw Europy wywalczą bezpośrednią kwalifikację na igrzyska olimpijskie - gospodarzem turnieju w 2028 r. będzie Los Angeles. Przed rokiem w Dusseldorfie tytuły mistrzowskie wywalczyli Anders Mol i Christian Sorum z Norwegii oraz, wśród kobiet, Martyna Chwadun i Tetiana Lazarenko z Ukrainy.
Mecze rozgrywane będą na sześciu profesjonalnych boiskach, w tym na stadionie głównym dla pięciu tysięcy widzów. Łączna pula nagród wyniesie 1,3 miliona złotych.
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