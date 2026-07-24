Historyczna stawka turnieju w Polsce. Znamy rywali "Biało-Czerwonych"

Polska po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. Rywalizacja nad jeziorem Szeląg Mały w Starych Jabłonkach rozpocznie się 12 sierpnia, mistrzów Europy i pozostałych medalistów poznamy cztery dni później.

- Moim wielkim marzeniem byłoby zobaczenie naszych par w niedzielę, w strefie finałowej. Wiemy, że niestety są problemy zdrowotne. Ale myślę, że w takim turnieju będą rywalizować z najlepszymi Europy i będą nas cieszyć swoją grą - podkreśla Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

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Polska była również gospodarzem piątkowego losowania w Warszawie. Ważyły się w nim losy 32 par żeńskich i 32 par męskich, które wezmą udział w turnieju. Losowanie przydzieliło je do ośmiu grup - w obu turniejach bierze udział po pięć polskich par.

Najpierw los zdecydował o układzie turnieju kobiet. Wystartują w nich pary z 14 krajów. Najwyżej klasyfikowana polska para była w losowaniu rozstawiona. Urszula Łunio i Maja Kruczek trafiły do grupy H, gdzie będą rywalizować z parą z Włoch oraz dwoma parami z Ukrainy. Pozostałe polskie pary trafiły do grup B, D, F oraz G.

Wyniki losowania grup mistrzostw Europy kobiet w Starych Jabłonkach CEV.eu / YouTube materiał zewnętrzny

W rywalizacji mężczyzn wśród polskich par rozstawiony był duet Bartosz Łosiak - Michał Bryl, który będzie rywalizować w grupie G. Łosiak to ostatni polski medalista mistrzostw Europy - w 2021 r. sięgnął w Wiedniu po brąz. Wówczas występował jednak jeszcze w parze z Piotrem Kantorem.

Z Brylem rywalizował zaś już m.in. na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wówczas polski duet odpadł jednak w 1/8 finału, przegrywając z parą z Hiszpanii. Rywalami Łosiaka i Bryla w Starych Jabłonkach będą pary z Włoch, Anglii i Szwajcarii. Pozostałe polskie duety będą rywalzować w grupach C, E, F i H.

Wyniki losowania grup mistrzostw Europy w Starych Jabłonkach - turniej mężczyzn CEV.eu / YouTube materiał zewnętrzny

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Stawką w tym roku są nie tylko medale. Po raz pierwszy w historii złoci medaliści mistrzostw Europy wywalczą bezpośrednią kwalifikację na igrzyska olimpijskie - gospodarzem turnieju w 2028 r. będzie Los Angeles. Przed rokiem w Dusseldorfie tytuły mistrzowskie wywalczyli Anders Mol i Christian Sorum z Norwegii oraz, wśród kobiet, Martyna Chwadun i Tetiana Lazarenko z Ukrainy.

Mecze rozgrywane będą na sześciu profesjonalnych boiskach, w tym na stadionie głównym dla pięciu tysięcy widzów. Łączna pula nagród wyniesie 1,3 miliona złotych.

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W mistrzostwach Europy w Starych Jabłonkach wezmą udział m.in. pary z Łotwy CEV.eu materiał zewnętrzny

Michał Bryl i Bartosz Łosiak THOMAS SAMSON AFP





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