Heynen ostrzega Polaków przed meczem ze Słowenią. Ma dla Grbicia ważną radę

Tegoroczne mistrzostwa Europy w siatkówce weszły w decydującą fazę. W czwartek "Biało-Czerwoni" będą mieli okazję powalczyć o awans do wielkiego finału, którego stawką będzie oczywiście złoty medal . By taki scenariusz się zmaterializował, trzeba pokonać wymagającą przeszkodę, która pojawiła się na drodze podopiecznych Nikoli Grbicia.

W półfinale los skojarzył nas z niezwykle wymagającą drużyną Słowenii, która od lat systematycznie daje się we znaki polskiej kadrze. To właśnie gracze z Bałkanów dwukrotnie obdzierali nas z wszelkich nadziei w dwóch poprzednich półfinałach mistrzostw Europy. Tym razem chciałoby się rzecz, do trzech razy sztuka, jednak i tym razem "Biało-Czerwonych" czeka naprawdę zacięty bój.