W sezonie 2025/2026 po pierwsze, historyczne mistrzostwo Polski, sięgnęli siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie, którzy w finałowej potyczce poradzili sobie z Bogdanką LUK Lublin. Na trzecim miejscu uplasował się PGE Projekt Warszawa - stołeczny zespół w rywalizacji o brąz pokonał Asseco Resovię Rzeszów. Zespół z Podkarpacia ma prawo odczuwać niedosyt, bo trzeci raz z rzędu zakończył sezon poza czołową trójką.

O tym niedosycie w rozmowie z supernowosci24.pl opowiedział prezes Resovii, Piotr Maciąg. Bez ogródek przyznał, że sezon w wykonaniu siatkarzy jego klubu był po prostu przeciętny.

"Jeśli spojrzymy tylko na wyniki - czwarte miejsce w lidze, finał Pucharu Polski oraz ćwierćfinał Ligi Mistrzów - to na pierwszy rzut oka nie wyglądają one źle. Poczucie niedosytu i rozczarowania bierze się jednak stąd, że poziom naszej gry w końcowej fazie sezonu był bardzo słaby" - przyznał.

Asseco Resovia Rzeszów odpuszcza europejskie puchary?

Resovia przed startem sezonu była upatrywana w roli kandydata do medalu mistrzostw kraju. Stery zespołu przejął bowiem Massimo Botti, który wcześniej poprowadził Bogdankę LUK Lublin do historycznego złota. Włoch miał do dyspozycji gwiazdy światowego formatu, w tym byłych i obecnych reprezentantów Polski - Pawła Zatorskiego, Karola Butryna i Marcina Janusza, których już nie oglądamy w biało-czerwonych barwach oraz powołanych na ten sezon kadrowy Artura Szalpuka i Mateusza Porębę. Skład uzupełniali tak utytułowani zawodnicy jak Yacine Louati, Klemen Cebulj czy Erik Shoji.

W Rzeszowie w kolejnym sezonie chcą uniknąć powtórki tego scenariusza. Wprawdzie na potwierdzenie transferów trzeba jeszcze poczekać, ale nieoficjalnie wiadomo, że szeregi zespołu zasilą Tobias Brand i Łukasz Kaczmarek, w zespole pozostaną Zatorski, Janusz, Poręba i Szalpuk. Ci zawodnicy mają ponownie włączyć się do walki o medale i, jak zasugerował prezes, to właśnie PlusLiga oraz krajowy puchar będą priorytetem, kosztem rezygnacji z występów na europejskich arenach.

Naszym celem na przyszły sezon jest awans do czołowej czwórki i walka o medal, który zapewnia prawo gry w Lidze Mistrzów. Jeśli chodzi o europejskie puchary, najprawdopodobniej podejmiemy decyzję o rezygnacji z udziału w rozgrywkach Pucharu CEV

Jak zauważył Maciąg, gdyby Resovia zdecydowała się na występy w Pucharze CEV, w przypadku awansu do półfinałów i finałów, musiałaby rozgrywać mecze co trzy dni, ponieważ kalendarz tych rozgrywek pokrywa się z kalendarzem PlusLigi.

"Wspólnie ze sztabem szkoleniowym przeanalizowaliśmy tę sytuację i doszliśmy do wniosku, że warto podjąć decyzję, która dla niektórych może wyglądać jak krok wstecz, ale w naszej ocenie pozwoli nam lepiej przygotować się do najważniejszych meczów sezonu i skuteczniej realizować cele sportowe w rozgrywkach ligowych" - stwierdził.

Przypomnijmy, że prawo do gry w Pucharze CEV przysługuje czwartej drużynie PlusLigi - trzy najwyżej notowane zespoły w kolejnym sezonie grają z kolei w o wiele bardziej prestiżowej Lidze Mistrzów i to właśnie wywalczenie przepustki do tych rozgrywek jest jednym z celów Resovii.





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