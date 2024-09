Gwiazdy igrzysk olimpijskich upamiętnią wielkiego polskiego siatkarza. W Lublinie rusza BOGDANKA Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

W ciągu dwóch najbliższych dni kibice będą mieli okazję zobaczyć zawodników, którzy na igrzyskach w Paryżu wywalczyli medale we wszystkich kolorach, a także reprezentantów Włoch, którzy uplasowali się na czwartej pozycji. Warto jednak dodać, że wszystkie zespoły mają w swoich szeregach przynajmniej jednego medalistę z Paryża . A wielkim wydarzeniem będzie też pierwszy oficjalny mecz Wilfredo Leona w barwach polskiego klubu. Leon, który odnosi sukcesy z biało-czerwoną reprezentacją w trakcie poprzedniego sezonu zdecydował, że chce przenieść się z rodziną do Polski.

- Wiem, że ściągnięcie mnie do Lublina nie było łatwym zadaniem, a dla mnie też nie było to proste. Najważniejsze jest jednak to, że będziemy razem w kolejnym sezonie. Panuje tutaj rodzinna atmosfera, a na tym mi zależało. Wybrałem klub, który ma takie same marzenia i taki sam sposób myślenia jak ja - mówił Wilfredo Leon po podpisaniu kontraktu.