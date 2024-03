Gwiazdor wybrał Rosję. No i się zaczęło, nie zostawiają na nim suchej nitki

Earvin Ngapeth, choć obecnie reprezentuje barwy tureckiego klubu Halkbank Ankara , planuje swoją przyszłość w innym kraju. Spekulowano, że mistrz olimpijski z 2020 roku może rozwijać karierę w Polsce. Zawodnik miał być na celowniku ZAKSY Kędzierzyn-Koźle . A to nie wszystko, bowiem utytułowany Francuz miał otrzymać także ofertę z Włoch oraz Azji. W ostatnich dniach dziennik La Gazzetta dello Sport przekazał, że 33-latkiem zainteresowali się również Rosjanie . Tamtejszy portal "Biznes Online" podał, że sportowiec w przyszłym sezonie będzie grał w barwach Lokomotiwu Nowosybirsk . Na te wieści dość ostro zareagowali kibice.

Gwiazda siatkówki łączona z Rosją. Jednoznaczna reakcja kibiców

Informacje o przenosinach Francuza są szeroko komentowane w mediach społecznościowych. W czasach, kiedy trwa wojna w Ukrainie, czołowi sportowcy raczej unikają podróżowania do Rosji. Inne zdanie na ten temat ma Earvin Ngapeth, który okrył się teraz niechlubną sławą.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy taki wyjazd mistrza olimpijskiego do Rosji. Francuz w przeszłości występował w tamtejszej Superlidze. Grał w Kuzbass Kemerowo (2013/2014) i Zenicie Kazań (2018-2021).