Wassim Ben Tara wprawdzie urodził się w Tunezji, ale jest mocno związany z Polską, jego mama pochodzi bowiem właśnie z kraju nad Wisłą. Siatkarz zresztą mówi po polsku, ma też polski paszport, ale nawet występując w latach 2020-2023 w Stali Nysa grał jako obcokrajowiec, ponieważ formalnie reprezentował tunezyjską federację. Gdy w 2021 roku atakujący zakończył występy w reprezentacji Tunezji, rozpoczął starania o to, by móc grać jako Polak.

Ben Tara nie otrzymał jednak zgody na zmianę federacji, taką możliwość zablokował tunezyjski związek siatkówki, podobną decyzję podjęła federacja afrykańska. Siatkarzowi starał się pomóc Polski Związek Piłki Siatkowej, sam Sebastian Świderski w rozmowie z Interią informował, że sprawę skierowano do sądu przy Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim.

"Czekamy na rozwiązanie i jesteśmy za tym, aby przede wszystkim to zawodnik decydował o tym, gdzie chce grać, a nie ludzie przy stolikach" - przekonywał sternik PZPS. Przełom jednak nie nadchodził, Ben Tara nie otrzymał zgody na zmianę federacji, a z końcem lutego 2026 roku w życie weszły przepisy, które uniemożliwiają taką zmianę tym zawodnikom, którzy w przeszłości grali już dla innej reprezentacji. Czyli siatkarzom takim jak 29-letni Tunezyjczyk.

Wassim Ben Tara już podjął decyzję ws. ewentualnej gry w Polsce

Ben Tara wprawdzie nie będzie mógł grać w reprezentacji Polski, ale to nie oznaczało, że drzwi do powrotu do ojczyzny jego matki są dla niego zamknięte. Wręcz przeciwnie, kilka miesięcy temu spekulowano, że atakujący Sir Susa Vim Perugia być może ponownie zagra w PlusLidze, ponieważ zdaniem włoskich mediów znalazł się na celowniku PGE Projektu Warszawa. To byłoby ogromne wzmocnienie dla stołecznego klubu, mowa bowiem o atakującym mającym za sobą bardzo udane miesiące, które okrasił wywalczeniem mistrzostwa Włoch i Ligi Mistrzów.

Tunezyjski atakujący stał się "łakomym kąskiem" na rynku transferowym, szybko zaczęto łączyć go z ligą japońską. I finalnie we wtorek 16 czerwca okazało się, że Ben Tara nie zagra w Polsce, a właśnie w Kraju Kwitnącej Wiśni. Transfer siatkarza ogłosił klub Suntory Sunbirds.

"Cześć wszystkim, nazywam się Ben Tara. Jestem naprawdę szczęśliwy, że dołączam do Suntory Sunbirds Osaka, najlepszej drużyny w Japonii i jednej z najlepszych na świecie. Nie mogę się doczekać, żeby tam być, spotkać kibiców i zacząć pracę. Do zobaczenia wkrótce" - przekazał zawodnik cytowany w oficjalnym komunikacie klubu.

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Jak przypomniał siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, prezes klubu z Perugii Gino Sirci po zakończeniu sezonu jasno dawał do zrozumienia, że zatrzymanie Ben Tary we Włoszech było bardzo trudne. Japończycy mieli mu bowiem zaoferować wynagrodzenie rzędu 800 tys. euro za sezon, czyli dwa razy więcej, niż ten zarabiał w Perugii.

Włodarze Projektu Warszawa zdecydowali się z kolei na zakontraktowanie innego klasowego atakującego, Yurija Romano. Włoski siatkarz sam potwierdził ten ruch na początku maja.





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