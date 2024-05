Gwiazdor reprezentacji zapytany o igrzyska. Co za reakcja, padły ważne słowa

Polscy siatkarze kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa w tegorocznej Lidze Narodów. Wewnątrz zespołu panuje dobra atmosfera, co chociażby słychać w pomeczowych wypowiedziach. Na razie jest spokój, ale pewnie trochę nerwów pojawi się przed samymi igrzyskami w Paryżu. Zanim drużyna wyleci do stolicy Francji, siatkarze z niecierpliwością będą czekać na powołania. Głos w sprawie zabrał Bartosz Bednorz. Zdradził on między innymi swoje podejście do udziału w tej imprezie.