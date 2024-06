Gwiazdor PlusLigi przerwał milczenie. Padły gorzkie słowa, trener złamał ustalenia

W kwietniu na moment stanęły serca rzeszowskich oraz francuskich kibiców . Podczas ćwierćfinałowego spotkania Asseco Resovii z Treflem Gdańsk jedna z akcji zakończyła się dla Stephana Boyera poważnym urazem stawu skokowego. Francuza nie oglądaliśmy już do końca sezonu. Ponadto groziła mu operacja, która definitywnie wykluczyłaby go ze zmagań reprezentacyjnych. Mowa była nie tylko o Lidze Narodów, ale przede wszystkim o igrzyskach olimpijskich . Jak na złość, najważniejsza impreza czterolecia w 2024 roku odbędzie się akurat w ojczyźnie 28-latka.

Stephen Boyer ekspresowo dochodzi do pełni zdrowia

Gwiazdor PlusLigi nie chciał słyszeć o odpuszczeniu tego ważnego wydarzenia. Od razu wziął się do pracy, by jak najszybciej wrócić na boisko. Rehabilitacja przebiega w piorunującym tempie. "Skoki wykonuję już od jakiegoś czasu, a od kilku dni zasięg mojego wyskoku do ataku jest coraz wyższy. Z treningu na trening czuję też mniejszy ból w stawie skokowym i coraz mniejszy dyskomfort. Myślę, że moja dyspozycja fizyczna jest dobra i idzie we właściwym kierunku. Z upływem czasu jest lepiej i czuję też, że mam coraz więcej mocy" - oznajmił w rozmowie z oficjalnym portalem polskich rozgrywek.