Gwiazdor nie zagra w reprezentacji Grbicia. Prezes mówi wprost. "Cieszę się"

Trwa ostatni weekend klubowego grania. W Łodzi odbywa się właśnie turniej Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch klubów z PlusLigi - JSW Jastrzębskiego Węgla i Aluron CMC Warty Zawiercie. To po nim najlepsi siatkarze udadzą się pierw na urlopy, a następnie na zgrupowanie reprezentacji Polski do Spały.