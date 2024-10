Gwiazdor kadry Grbicia zastępuje Bartosza Kurka. Zaimponował wszystkim

We wtorek ZAKSA przycisnęła od pierwszych minut. Zbudowała trzypunktową przewagę przy zagrywkach Marcina Janusza i utrzymała ją do końca pierwszego seta . Z czasem zresztą ją powiększyła. W ataku najlepiej spisywał się Rafał Szymura , który skończył sześć z ośmiu ataków. Swoje dodał też Mateusz Rećko , który zastępuje wciąż zastępuje Kurka. Atakujący ZAKS-y zaimponował w bloku, którym zdobył aż trzy punkty.

Siatkówka. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pod batutą Marcina Janusza nie do zatrzymania. MKS Będzin bezradny

W szóstce kędzierzyńskiej drużyny na spotkanie z MKS-em znalazł się niewiele dotąd grający Jakub Szymański . Zastąpił Igora Grobelnego , który dostawał szanse w poprzednich spotkaniach. Szymański nie zaczął jednak najlepiej, bo w pierwszym secie skończył tylko jeden atak . W drugiej partii to właśnie wykończony przez niego kontratak dał jednak ZAKS-ie czteropunktową przewagę.

W tym secie u kędzierzynian zagrało jednak wszystko. W obronie świetnie spisywał się Erik Shoji, Janusz często wystawiał do bezbłędnego w ataku Karola Urbanowicza . Przewaga rosła w zastraszającym tempie. Nie pomogły zmiany, na które zdecydował się trener gości Dawid Murek. Tylko punkt zdobył atakujący MKS-u Damian Schulz , pięć punktów dla ZAKS-y znów dołożył Szymura. Gospodarze rozbili rywali 25:14.

Trzeci set ustawiły już pierwsze akcje. Dwa razy w ataku pomylił się Schulz, który przecież jest jednym z liderów drużyny. ZAKSA błyskawicznie prowadziła 4:0. Kiedy różnica wzrosła do sześciu punktów, Murek zdecydował się zastąpić Schulza Patrykiem Szwaradzkim. Ale goście popełniali kolejne błędy, dotykali siatki. Szwaradzki co prawda z niezłej strony pokazał się w polu zagrywki, ale to było za mało na drużynę z Kędzierzyna-Koźla.