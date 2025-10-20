Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gwiazdor Grbicia do dziś cierpi przez to, co zrobiono mu podczas igrzysk. Wstrząsające

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Nikola Grbić nie miał w tym sezonie reprezentacyjnym do dyspozycji wszystkich swoich gwiazd. Kontuzje wykluczyły m.in. Aleksandra Śliwkę, Grzegorza Łomacza oraz Marcina Janusza. Ten ostatni ze skutkami urazu zmaga się od igrzysk w Paryżu. Okazuje się, że podjęte wtedy działania mają swoje konsekwencje do dzisiaj i nie jest to dobra wiadomość dla zawodnika.

Nikola Grbić, Marin Janusz, Mateusz Bieniek i Bartosz Kurek
Nikola Grbić, Marin Janusz, Mateusz Bieniek i Bartosz KurekIwanczuk/Sport/REPORTEREast News

Rok w rok siatkarze reprezentacji Polski muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom, przyjeżdżając na zgrupowanie i rozpoczynając sezon reprezentacyjny. W ubiegłym roku Marcin Janusz przypłacił to jednak zdrowiem. Igrzyska w Paryżu były dla biało-czerwonych najważniejszą imprezą w kalendarzu, jednak rozgrywający do dzisiaj zmaga się ze skutkami tego, co wydarzyło się we Francji.

Siatkarz, który zamienił niedawno ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle na Asseco Resovię Rzeszów postanowił udzielić obszernego wywiadu "TVP Sport", w którym pochylił się nad kwestią swojego zdrowia. Okazuje się, że problemu sprzed roku ciągną się za nim do dzisiaj.

Potworna kontuzja gwiazdora Grbicia to nie koniec. Nadal cierpi po tym, co mu zrobiono

Rozgrywający nie ukrywał, że aby uśmierzyć ból, przyjmował potężne dawki leków przeciwbólowych oraz zastrzyki. Było ich jednak zdecydowanie za dużo. - Nigdy w swoim życiu nie byłem nawet blisko dawki, którą wtedy otrzymałem. Mam nadzieję, że już nigdy się to nie powtórzy; byłem aż oszołomiony - tłumaczył.

Prezes Ekstraklasy mówi wprost. "Zniesienie przepisu o młodzieżowcu to znakomita decyzja". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Później miałem i w sumie dalej mam problemy związane z liczbą środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, które wtedy przejąłem. Dość mocno obciążyły one mój organizm. Walczę z tym do teraz
Marcin Janusz dla "TVP Sport".

To, co stało się podczas igrzysk, nie odeszło jednak razem z zakończeniem imprezy. Okazuje się bowiem, że stan zdrowia Janusza znacznie się pogorszył. Obszerna diagnostyka pomogła ustalić, że przyjęte wtedy środki spustoszyły jego organizm.

- W nocy nie mogłem spać, w ciągu dnia czułem się przytłumiony. Nie miałem siły trenować. To było dziwne, niezwiązane z typowo siatkarską kontuzją. Razem z jednym z wybitnych specjalistów wykluczyliśmy wszystkie możliwe problemy obciążające organizm i wyszło nam, że to musiało się stać przez środki, które przyjąłem w trakcie igrzysk. To była jednak najważniejsza impreza w życiu. Musiałem zaryzykować - ujawnił.

Poświęcenie rozgrywającego w trakcie igrzysk sprawiło jednak, że wzięcie udziału w minionym właśnie sezonie reprezentacyjnym stało się praktycznie niemożliwe. Janusz doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jego organizm jest przeciążony i zrezygnował z gry w kadrze.

Zobacz również:

Marcin Janusz i selekcjoner Nikola Grbić
Reprezentacja siatkarzy

W tym roku nie zagrał u Grbicia ani minuty. Odsłania dramatyczne kulisy decyzji

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Siatkarz w białym stroju z numerem 19 wykrzykuje coś w kierunku trenera podczas meczu siatkówki, na jego koszulce widoczny napis POLSKA, w tle fragment sportowej hali.
Marcin Janusz i selekcjoner Nikola Grbić Andrzej IwańczukAFP
Nikola Grbić tym razem nie powołał do kadry Marcina Janusza
Nikola Grbić tym razem nie powołał do kadry Marcina JanuszaAFPAFP
Marcin Janusz
Marcin JanuszGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja