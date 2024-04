Gwiazda reprezentacji Polski zmieni klub? Jest przeciek, zaskakujący wybór

To nie jest udany sezon dla Martyny Czyrniańskiej. Jedna z najbardziej utalentowanych polskich siatkarek kończy właśnie pierwszy rok w zagranicznym klubie, ale pobyt w Eczacibasi Stambuł utrudniły jej problemy ze zdrowiem. Mimo to 20-letnia przyjmująca ma kontynuować zagraniczną przygodę. Według tureckich mediów przeniesie się bowiem do beniaminka tamtejszej ligi - Bahcelievler Belediyespor.