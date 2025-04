Gwiazda polskiej siatkówki ucina spekulacje. To dlatego nie będzie jej w kadrze

W tym roku Stefano Lavarini na wstępnej liście kadrowiczek umieścił aż 33 nazwiska . Selekcjoner reprezentacji Polski zapowiada, że w tym sezonie chce rozpocząć nowy cykl olimpijski i przetestować nowe zawodniczki.

Jednocześnie w kadrze brakuje kilku dobrze znanych twarzy. Na liście zabrakło między innymi czterech siatkarek, które Lavarini zabrał na ubiegłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu: Klaudii Alagierskiej, Natalii Mędrzyk, Joanny Wołosz i Marii Stenzel. O ile Wołosz już wcześniej zapowiedziała koniec reprezentacyjnej kariery, o tyle brak pozostałej trójki nie został wyjaśniony.

"Niektóre zawodniczki nie zgłosiły swojej gotowości do gry w kadrze - część nie może być dostępna z powodów zdrowotnych, inne ze względu na osobiste sprawy i wybory. Dbam o prywatność każdej z nich oraz o wyłączność rozmów, które z nimi przeprowadziłem" - skwitował Lavarini.

Polska siatkarka poza reprezentacją Polski. Przez lata była ważnym ogniwem

Głos w sprawie swojej nieobecności w reprezentacji Polski zabrała jednak Stenzel. Libero ŁKS Commercecon Łódź w tym sezonie cieszyła się ze srebrnego medalu TAURON Ligi, a w kadrze występuje od 2018 r. Przez lata była podstawową libero kadry. To zmieniło się dopiero w poprzednim sezonie, przede wszystkim za sprawą pecha siatkarki, która już na początku przygotowań do sezonu olimpijskiego musiała mierzyć się z operacją wyrostka robaczkowego.

Udanie zastąpiła ją Aleksandra Szczygłowska, ale Lavarini czekał na powrót Stenzel do zdrowia i zabrał ją na turniej do Paryża . W tym sezonie siatkarki w kadrze jednak nie będzie. Swoją decyzję wytłumaczyła w rozmowie wyemitowanej na kanale "Siatkarskie Ligi" na platformie YouTube.

"Nie chcę, żeby ludzie odebrali to tak, że to, co wydarzyło się w zeszłym sezonie kadrowym, wpłynie na mnie i ja do tej reprezentacji nie chcę należeć. Ludzie tego nie wiedzą, ale myślałam już o przerwie w reprezentacji w momencie, kiedy grałam cały sezon reprezentacyjny od deski do deski, grałam każdy mecz. A teraz pojawiły się już znaki, że ta przerwa może być jeszcze w ramach zdrowego rozsądku. W zeszłym roku mój wyrostek, zaczęła grać Ola, jest w rytmie meczowym, wie, z czym to się je, grała na igrzyskach. I moim zdaniem jest już w tym sezonie pewniakiem w reprezentacji. Uważam, że nie ma z tego tytułu żadnego problemu, że mnie w tym roku tam nie będzie" - przekonuje Stenzel.

Maria Stenzel jasno w sprawie przyszłości w kadrze. "Nieprawdziwa informacja"

Siatkarka zdradziła też, jak na jej decyzję zareagował selekcjoner. Lavarini od początku swojej pracy w roli trenera kadry - objął posadę w 2022 r. - zdecydowanie stawiał na Stenzel. I raczej nie zakładał, że może zabraknąć jej w jego drużynie.

"Był zaskoczony decyzją, to na pewno. Ale podszedł do tego bardzo ludzko, zrozumiał to wszystko. Powiedziałam mu bardzo szczerze. Bardzo pozytywna rozmowa, bardzo się z tego cieszę. Zawsze między nami było bardzo duże zaufanie" - podkreśla libero.

Plotki o tym, że Stenzel nie będzie w kadrze na ten sezon, pojawiły się jeszcze zanim Lavarini 29 kwietnia ogłosił listę powołanych do reprezentacji Polski. Libero postanowiła więc uciąć spekulacje na temat jej dalszej przyszłości w kadrze. Jak zaznacza, nie zamyka sobie drzwi do powrotu do gry w biało-czerwonej koszulce.

To, co trafiało do mediów społecznościowych, że kończę karierę reprezentacyjną, jest nieprawdą, nieprawdziwą informacją. Wiadomo, że ciężko będzie do tej reprezentacji się wbić ponownie. Podchodzę do tego bez presji. Jeżeli trener Lavarini nie będzie mnie dalej widział w reprezentacji, to absolutnie to rozumiem. Natomiast jeśli będzie mnie widział, będzie mi bardzo miło. Czas pokaże. Widziałam nowe nazwiska na tej liście, zobaczymy ~ mówi siatkarka.

W tym roku Lavarini powołał do kadry cztery libero. Oprócz Szczygłowskiej w reprezentacji będzie Justyna Łysiak, która już w poprzednim sezonie pokazała się z niezłej strony w Lidze Narodów. Do tego zaproszenie na zgrupowanie otrzymała 20-letnia Klaudia Łyduch i 26-letnia Adriana Adamek.

Reprezentacja Polski do sezonu będzie przygotowywać się w Wałczu. Pierwsze zawodniczki pojawią się na zgrupowaniu 4 maja. Do 7 maja Lavarini musi zgłosić listę 30 zawodniczek na Ligę Narodów do FIVB. W tym sezonie turniej finałowy odbędzie się w Łodzi. W sierpniu "Biało-Czerwone" wystąpią też w mistrzostwach świata.

